Joachim Scheuenpflug wird Chief Financial Officer

München (ots)

Fred Kogel und KKR ergänzen mit Joachim Scheuenpflug als Group Chief Financial Officer ab dem 1. Juni 2019 das Management des neu gegründeten Medienunternehmens, das aus der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Film hervorgeht.

Damit besteht das Management-Team nun aus Fred Kogel (CEO), Dr. Markus Frerker (COO) und Joachim Scheuenpflug (CFO).

In seiner vorherigen Position als Chief Group Controller verantwortete Joachim Scheuenpflug die Controlling-Prozesse der ProSiebenSat.1 Gruppe, für die er knapp sieben Jahre tätig war. In seiner Rolle als Chief Financial Officer des Digitalsegments unterstützte er dessen Aufbau und Expansion maßgeblich. Er begann seine Arbeit bei ProSiebenSat.1 im Segment "Content Production & Global Sales" (Red Arrow Studios) und professionalisierte dort die kaufmännische Organisation der Produktionsunternehmen und sorgte für deren reibungslose Integration in den Konzern.

Vor seiner Zeit bei ProSiebenSat.1 arbeitete er über zwölf Jahre lang für den HypoVereinsbank-Konzern. Als M&A- und Beteiligungschef trieb er insbesondere die Integration der Bank in die UniCredit-Group voran. Dazu gehörte auch die Bündelung der internationalen Investmentbanking-Aktivitäten der UniCredit-Group bei der HypoVereinsbank. Aus seiner Arbeit im mittelständischen Firmenkunden-Kreditgeschäft ist er sowohl mit den Bedürfnissen der Unternehmenskunden als auch mit den Kreditentscheidungsprozessen der Banken vertraut.

Über das neu gegründete Unternehmen:

Mit der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Film entsteht derzeit ein unabhängiges deutsches Filmstudio, das Produktion, Lizenzhandel und Distribution über die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Der Fokus wird darauf liegen, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. Das Medienunternehmen kauft und produziert zukünftig Spielfilme, Serien und TV-Shows und kümmert sich um die Rechteverwertung dieser Inhalte in Kinos, digitalen Diensten, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Dabei greift das Unternehmen auch auf marktführende Lizenzbibliotheken zurück. Durch die Unabhängigkeit können alle Kunden mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV-Partner sowie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.

Über KKR:

KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverse Anlageklassen investiert, darunter Private Equity, Energie, Infrastruktur, Immobilien, Kreditprodukte und, durch strategische Partner, in Hedgefonds. Im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen geduldigen und disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Schaffung von Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR investiert eigenes Kapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und eröffnet Drittunternehmen über sein Kapitalmarktgeschäft interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der KKR-Website unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co

