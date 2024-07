Medienfachverlag Oberauer GmbH

Deutscher PR-Preis 2025 startet Ausschreibung mit vielen Neuerungen

Berlin (ots)

In 26 Kategorien zeichnet der Berufsverband Deutsche Public Relations Gesellschaft e.V. (DPRG) herausragende Kommunikationsprojekte aus. Der traditionsreichste Wettbewerb der Branche wartet in dieser Saison mit vielen Neuerungen auf.

"Resonanz" steht im Zentrum der Kategorien: das Erzeugen von Resonanz ebenso wie der Umgang mit ihr. "Gesprächs- und Medienthemen setzen, Diskussionen anstoßen und führen", bilden die Klammer für die diversen Kategorien, so der Juryvorsitzende Prof. Dr. Olaf Hoffjann (Universität Bamberg). "Gute Kommunikation kann Einstellungen verändern, Consumer, Mitarbeitende, Anwohner, Bürgerinnen und auch die eigene Organisation mobilisieren und aktivieren. Aber auch: mit Resonanzen in der Organisation und Öffentlichkeit erfolgreich umgehen."

Erstmals wird der Deutsche PR-Preis 2025 in Bronze, Silber, Gold und Platin vergeben. Mit Bronze und Silber werden die besten Einreichungen in jeder Kategorie prämiert, Gold gewinnen kategorieübergreifend die insgesamt besten Einreichungen des Jahres. Die herausragendste Einreichung des Jahres kann mit dem Deutschen PR-Preis in Platin gewürdigt werden. Zudem wird die erfolgreichste teilnehmende Agentur ausgezeichnet. Die Jury besteht aus 40 Kommunikations-Professionals aus Unternehmen und Agenturen jeder Größe sowie aus Wissenschaft und Organisationen. Erstmals dabei sind in diesem Jahr Ingrid Gogl (PRVA), Antje Maas (Volkswagen Nutzfahrzeuge), Andreas Möller (Trumpf), Philipp Schindera (Telekom) und Guido Warlimont (BDI).

Die Sonderkategorie des Jahres ist "Künstliche Intelligenz". Hier stehen Kommunikationsmaßnahmen und Kampagnen im Mittelpunkt, die die Chancen und Risiken von KI in ihren vielfältigen Anwendungen in Politik, Wirtschaft, Bildung oder Medien thematisieren. Die Sonderkategorie beim Deutschen PR-Preis widmet sich in jedem Jahr einem aktuellen, bewegenden Thema. 2024 war es das Thema "Gesellschaftlicher Zusammenhalt", das auch wegen der u.a. von der DPRG getragenen Initiative "Kommunikation stärkt Demokratie" als reguläre Kategorie erhalten bleibt.

Einreichungen zum Deutschen PR-Preis sind bis zum 11. Oktober 2024 möglich, die Verleihung findet im Frühjahr 2025 statt. Informationen zu den Teilnahmebedingungen, zu den Kategorien, zur Jury, zum Bewertungsverfahren sowie zum erneuerten Auszeichnungsprinzip gibt es unter pr-preis.de.

