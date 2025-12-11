RTLZWEI

Neue Doppelfolge "Die Geissens: Traumjob Prinzessin"

Tanzkurs, Porträts und Pasta: Der Wettstreit um die Krone der Prinzessin von Seborga wird härter

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das Benimm-Bootcamp geht in die nächste Runde: Fotoshooting, Tanzkurs und Italienischunterricht

Wer fliegt diese Woche aus dem Prinzessin-Contest?

"Die Geissens: Traumjob Prinzessin" am 11. Dezember um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Nach dem feuchtfröhlichen Partyabend im Wasserpark folgt das böse Erwachen: Die Jury zieht Konsequenzen und eine Kandidatin muss gehen. Doch lange können die übrigen Teilnehmerinnen nicht trauern - ein Fotoshooting wartet bereits. Zwischen Posen, Pasta und Tanzschritten wird der Konkurrenzkampf immer heftiger. Wer überzeugt am Ende mit Charme, Haltung und einem cleveren Businessplan - und wer verpasst das Flugticket nach Seborga? "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" am 11. Dezember um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Nach einer ausgelassenen Partynacht im Wasserpark folgt am nächsten Tag die Abrechnung. Die Jury zeigt sich wenig begeistert vom Verhalten mancher Teilnehmerinnen und zieht Konsequenzen: Eine Anwärterin muss direkt ihre Koffer packen und scheidet aus dem Rennen um den Titel der Prinzessin von Seborga aus.

Die Trauer unter den übrigen Kandidatinnen hält jedoch nicht lange an, denn sie müssen sich bei einem Foto-Shooting beweisen. Das Portrait der Prinzessin wird nach ihrer Krönung auf eine offizielle Münze gedruckt. Der Fotograf weiß genau, wie er die Frauen in Szene setzen muss - und Fürstin Nina von Seborga hat hohe Erwartungen. Wer kann im Shooting überzeugen? Eines ist sicher: Der Konkurrenzkampf zwischen den Teilnehmerinnen spitzt sich weiter zu. Als beim Abendessen nicht jede Kandidatin ein Kleid in ihrer Größe findet, kippt die Stimmung.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Prinzessin-Anwärterinnen nicht. Auf dem Programm steht ein Italienischkurs mit anschließendem Spaghettiessen. Fürstin Nina achtet streng auf Aussprache und Tischmanieren - und dabei bleibt so manches Oberteil nicht fleckenfrei. Danach übernimmt Sascha Lillic und führt die Damen in die Kunst des Wiener Walzers ein. Doch schnell zeigt sich: Nicht jede hat das Tanzen im Blut.

Kurz vor der nächsten Entscheidung heißt es noch einmal: rausputzen und überzeugen. Die Kandidatinnen müssen einen Businessplan für das selbsternannte Fürstentum präsentieren. Wer hat die kreativsten Ideen, wer kann sich am besten verkaufen und wer hat verstanden, was es wirklich bedeutet, eine Prinzessin zu sein? Am Ende reicht es nicht für alle. Wen nehmen die Geissens, Fürstin Nina und Sascha mit nach Seborga in die nächste Runde?

"Die Geissens: Traumjob Prinzessin" am 11. Dezember um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von GeissTV GmbH.

Über "Traumjob Prinzessin":

In "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" erfüllen Carmen und Robert Geiss einen ganz besonderen Traum: Eine Frau darf ein Jahr lang Prinzessin des Fürstentums Seborga werden - und erhält zusätzlich 50.000 Euro. Zwischen Luxus, Lifestyle und Leidenschaft suchen die Geissens gemeinsam mit Fürstin Nina von Seborga und Benimm-Coach Sascha Lilic nach der neuen Hoheit in einer Welt voller Glanz und Emotionen. Das Format wird produziert von GeissTV.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell