RTLZWEI: Erfolgreicher Streaming-Start für neues Reality-Format "Der Promihof"

München (ots)

Folge 1 unter Top 10 der privaten Anbieter (KW 41)

Nach sieben Tagen im Streaming: Neues Format verzeichnet über 1 Mio. Views.

"Der Promihof": Linearer Start bei RTLZWEI heute, 15. Oktober 2025, um 20:15 Uhr

RTLZWEI schickte am 8. Oktober das neue Reality-Format "Der Promihof" im Streaming bei RTL+ ins Rennen. Und das mit vollem Erfolg: Das Sendereigene und von Constantin Entertainment produzierte Format landete in der Kalenderwoche 41 mit seiner ersten Folge direkt unter den Top 10 der privaten Anbieter.

Nach einem starken Start von insgesamt 297.000 Views innerhalb der ersten 24 Stunden im Streaming erzielen die ersten beiden Folgen nach einer Woche bereits über 1 Mio. Views. Und auch auf den sozialen Plattformen hat "Der Promihof" sein Publikum gefunden: Auf TikTok verzeichnet ein Clip zum Einzug der Realitystars mittlerweile über 2,6 Mio. Views, ein weiteres Video mit Cast-Mitglied Alicia King wurde innerhalb von fünf Tagen 1,7 Millionen Mal angesehen.

Bei dem neuen Reality-Format "Der Promihof" zieht eine Mischung aus Newcomern und Stars der Reality-Szene auf das flache Land in Polen und bewohnt einen einzigartigen Bauernhof. Dort treffen sie auf tierische Mitbewohner, harte Herausforderungen und zahlreiche Gelegenheiten, Sendezeit zu ergattern. Gesteuert wird das Geschehen von Nino aus dem Ochsenknecht-Clan. Die Stars kämpfen dabei um einen Jackpot von 100.000 Euro, der mit jedem Regelverstoß schrumpft, sowie um den Titel Hof-König oder Hof-Königin.

Linear startet "Der Promihof" heute, am 15. Oktober, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und wird fortan immer mittwochs in Doppelfolge ausgestrahlt.

Quellen:

Streaming-Daten: AGF, AGF CENSUS+ 1.4.6, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung

TikTok: TikTok Analytics, 08.10. - 15.10.25

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell