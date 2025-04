RTLZWEI

"Kampf der Realitystars": Diese 22 Promis kämpfen um den Titel "Realitystar 2025"

22 Stars kämpfen um den Titel "Realitystar 2025" und 50.000 Euro Preisgeld

Moderatorin Arabella Kiesbauer empfängt Martin Semmelrogge, Can Kaplan, Anouschka Renzi, Ailton, Annina Semmelhaack, Giuliana Farfalla und viele weitere

Ab 7. Mai 2025, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und ab 30. April im Premium-Bereich auf RTL+

Der amtierende "Realitystar 2024", Calvin Kleinen, bekommt einen Nachfolger. Ein Jahr nach seinem grandiosen Triumph kämpfen nun 22 Stars aus TV, Film, Social Media und Boulevardpresse gegeneinander an, um sich den Titel "Realitystar 2025" und im Bestfall 50.000 Euro Siegprämie zu sichern. Die neue Staffel startet am 7. Mai 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und ab 30. April auf RTL+ - diesmal mit der Premiere für die neue Moderatorin Arabella Kiesbauer.

"Kampf der Realitystars" hat sich in den vergangenen Jahren als eines der erfolgreichsten Reality-TV-Formate etabliert. Die Mischung aus prominenten Teilnehmenden, exotischer Kulisse und mitreißender Unterhaltung erfreut Jahr für Jahr ein Millionenpublikum. Die neue Staffel setzt diese Erfolgsgeschichte fort. Es gibt Neuerungen und die kommen mit Moderatorin Arabella Kiesbauer einher. Sie wird in Staffel sechs durch "Die Stunde der Wahrheit" führen und den Realitystar-Anwärtern auf den Zahn fühlen. Wer ist zu verbissen im Kampf um die Sendezeit? Wer nervt die Mitbewohner mit seinem Aufräumzwang? Und wer sucht nur Ärger? Arabella hat den Überblick!

22 Promis haben sich auf den Weg nach Thailand gemacht, um sich in der Sala eines der Betten zu sichern. 2025 sind mit von der Partie: "Das Boot"-Kultschauspieler mit Hollywooderfahrung Martin Semmelrogge trifft auf den kultigsten Kugelblitz Brasiliens, den Ex-Werder Bremen-Kicker Ailton. Temperament kommt mit "Bachelor"-Babe Linda Nobat in die Sala, auch Ex-GNTM-Teilnehmerin Giuliana Farfalla möchte am Star-Strand mehr Sendezeit als im Dschungelcamp 2018. Wie schafft es die Grande Dame der deutschen Theaterbühnen, Anouschka Renzi, Aufmerksamkeit bei "Kampf der Realitystars" zu bekommen? Sie trifft auf Gesprächspartner wie "Promi Big Brother"-Sieger 2017 Jens Hilbert, "Make Love, Fake Love"-Gigolo Dennis Lodi und RTLZWEI-Star Daymian Weiß ("Willkommen bei Familie Weiß"). Wie wird dieser reagieren, wenn er auf Can Kaplan trifft, mit dessen skandalträchtiger Verflossenen Walentina Doronina er ein Techtelmechtel hatte? Und wie wird die Dynamik zwischen den Teilnehmern sein, wenn auch Ex-Erotikdarstellerin und Politikerin Annina Semmelhaack, "Fame Fighting"-Queen Hati Suarez, "Unter uns"-Schauspieler Stephen Dürr und Promi-Büßerin Anita Latifi aufeinandertreffen? Es wird auf jeden Fall wild, wenn "Beauty & The Nerd"-Star Christin Okpara, "taff"-Ikone Pinar, "Prince Charming"-Darsteller Martin Angelo und Österreichs Reality-Queen Tara Tabitha einziehen. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und mischen gemeinsam mit Ex-Botschafter-Gattin Shawne Fielding-Williams, "Alles was zählt"-Darsteller Bela Klentze und "Are You The One - Realitystars in Love"-Gossip-Queen Laura Lettgen (Laura Blond) die Sala auf. Männliche Verstärkung bekommen sie von "B:REAL"-Star Jona Steinig und "Die Fussbroichs"-Reality-Urgestein Frank Fussbroich.

Auch 2025 erwartet die Realitystars wieder zahlreiche Herausforderungen mit einem Ziel: Sendezeit! An der "Wand der Wahrheit" bekommen sie den Reality-Check: Wer ist am bekanntesten? Wem ist die öffentliche Aufmerksamkeit am wichtigsten? Doch es gibt auch wieder Spiele um Nominierungsschutz oder gegen Bestrafung. Eines ist sicher: Die 22 "Kampf der Realitystars"-Promis tun alles, um den Sieg und die 50.000 Euro nach Hause zu holen.

Moderiert wird die neue Staffel von Arabella Kiesbauer. Über ihre Rolle als Moderatorin der "Stunde der Wahrheit" sagt sie: "Am meisten freue ich mich auf Drama und Emotionen und darauf, dass ich mit dem Schürhaken nochmal ins Feuer stechen darf".

"Kampf der Realitystars" wird von Banijay Productions Germany produziert. Ausstrahlung ab 7. Mai 2025, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.

Über "Kampf der Realitystars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "Realitystar 2025" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Reality-Kosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen.

