Doppelfolge "Willkommen bei Familie Weiß": Familie Weiß auf Heimatbesuch in Berlin

Besuch von Opa Mucki vereint die Familie

Zurück auf Zypern geht Sohn Lyland Sawyer verloren

Doppelfolgen von "Willkommen bei Familie Weiß" am 27. November, ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Familie Weiß besucht ihre alte Heimat Berlin. Dabei sind jede Menge Ausflüge mit Virginias Vater, Opa Mucki und ihrem Bruder Conner geplant. Zusammen besuchen sie einen Trampolinpark. Hier ist Action vorprogrammiert. Für Familie Weiß ist die gute Beziehung zu Virginias Papa nicht selbstverständlich. Das merkt vor allem Andrew, dem bewusst wird, wie sehr ihn das angespannte Verhältnis zu seinen Eltern belastet. Zurück auf der Sonneninsel Zypern steht ein Shoppingtag in der Mall an. Doch wo ist Lyland Sawyer abgeblieben? "Willkommen bei Familie Weiß" ist am 27. November 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

In den Ferien besucht Familie Weiß ihre Heimat Berlin. Zusammen mit Opa Mucki und Virginias Bruder Conner besucht die achtköpfige Rasselbande eine Trampolinhalle. Die Zeit vergeht wie im Flug und alle haben ihren Spaß - der Ausflug ist ein voller Erfolg. Während einer kurzen Pause findet Virginias Vater emotionale Worte für seine Tochter: "Das ist schon bewundernswert, bei so einer großen Mannschaft alles auf die Reihe zu kriegen".

Während das Verhältnis zu Virginias Familie nicht besser sein könnte, sieht es bei Andrew anders aus. Im Interview wird der Familienvater emotional und bricht in Tränen aus. Seit der Coronapandemie hat die Familie zu Andrews Eltern keinen Kontakt mehr. Eine Versöhnung war bisher auch nicht möglich.

Zurück auf der Sonneninsel Zypern steht für Virginia, Andrew und die Rasselbande ein Ausflug in die Shopping Mall an. Neben neuen Klamotten springt für die Kinder auch noch eine Fahrt auf einer Schlittschuhlaufbahn und ein Besuch in einer Spielhalle raus. Das Vergnügen ist bei allen groß, doch als Virginia bemerkt, dass Lyland Sawyer fehlt, bricht Panik aus. Werden sie den Dreijährigen wiederfinden?

"Willkommen bei Familie Weiß" - Ausstrahlung der Doppelfolgen am 27. November 2024 ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Nach der Ausstrahlung sind die Episoden sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Das Format wird von filmpool entertainment GmbH produziert.

Über "Willkommen bei Familie Weiß":

"Willkommen bei Familie Weiß" ist eine neue Doku-Soap, die das Leben der achtköpfigen Familie Weiß auf Zypern dokumentiert. Mit viel Herz und Humor zeigt die Serie den Alltag der Familie, die vor großen Entscheidungen steht und gemeinsam alle Höhen und Tiefen des Familienlebens meistert. Die Doku-Soap beleuchtet die Herausforderungen und Freuden einer Großfamilie und bietet spannende sowie emotionale Einblicke in ihr turbulentes Leben.

