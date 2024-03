RTLZWEI

Willkommen bei RTLZWEI: Danni Büchner bekommt mit ihren Kindern eine Familien-Doku

Neue Sender-Heimat für Daniela "Danni" Büchner

Fünffach-Mutter zeigt ihr Leben auf Mallorca: von Haussuche bis Karriere-Neustart

Ausstrahlung von vier Episoden 2024 bei RTLZWEI

Mutter, Geschäftsfrau, erfolgreiche Auswanderin und TV-Star - das ist Danni Büchner. Die Mutter von fünf Kindern lebt mit ihrer Familie seit vielen Jahren auf Mallorca. Bei Danni und ihren Kids ist immer etwas los. Jetzt heißt es für sie und ihre Lieben: "Hallo RTLZWEI!". Noch 2024 wird die vierteilige Reality-Sendung "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" bei RTLZWEI zu sehen sein.

Danni Büchner mauserte sich in den letzten Jahren durch Auftritte in zahlreichen TV-Shows zur echten Ikone des Reality-TV. Auch als Influencerin ist sie erfolgreich, doch die fünffache Mutter will mehr: Ein zweites, bodenständiges Standbein muss her! RTLZWEI begleitet die sechsköpfige Familie jetzt bei ihrem Leben auf Mallorca.

Danni Büchner plant neben ihrer Karriere eine Teilhaberschaft in einer von ihrer Familie renovierten Bar, die mit einem großen Opening eröffnet werden soll. Sie unterstützt ihre Kinder liebevoll dabei, ihre eigenen Wege zu gehen, sei es Joelinas Ausbildung zur Stewardess, Jadas Jura-Studium und Modelkarriere oder Diegos Traum vom Profifußball. Trotz Streitereien hält die Großfamilie zusammen und geht gemeinsam durch dick und dünn. Doch Danni steht auch vor persönlichen Herausforderungen, wie der Neuordnung der Familienverhältnisse, wenn Joelina und Jada das Nest bald verlassen. Vielleicht steht sogar ein Umzug an. Kann Danni ein neues Familiendomizil finden oder bleibt die Familie erstmal im alten Haus in Cala Millor? Außerdem lernen wir Danni Büchner von einer ganz neuen Seite kennen: Sie gewährt Einblicke in ihre inneren Kämpfe, Ängste und Träume.

Danni Büchner über ihre neue Sendung "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen": "Ich freue mich und bin zugleich auch ein bisschen aufgeregt. Ein neues, eigenes Format, ein neuer Sender und so viele Geschichten, die es zu erzählen gibt! Bei uns ist immer etwas los - meine Fans wissen das und haben jetzt bei RTLZWEI die wunderbare Möglichkeit mich und meine Familie zu begleiten."

Produziert wird die Doku-Soap von Picture Puzzle Medien.

Über "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen":

Mehr als neun Jahre war Danni Büchner fester Bestandteil der Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland". Damals lernte sie ihren 2018 verstorbenen Ehemann Jens Büchner kennen. Seitdem kämpft sie sich als Single-Mutter durchs Leben. Zu ihrer Rasselbande gehören die erwachsenen Kinder Joelina, Volkan und Jada Karabas, sowie die Zwillinge aus der Beziehung mit Jens, Jenna und Diego. Bei RTLZWEI gewährt sie in ihrer eigenen Doku-Soap nun Einblicke in ihr Leben als Fünffachmama und Geschäftsfrau.

