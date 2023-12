RTLZWEI

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken": Ein neues Zuhause

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

München (ots)

Schimmelbefall bei Petra und ihren Kindern

Elvis hilft Janine bei den Renovierungsarbeiten des Kinderzimmers

Ausstrahlung am Dienstag, 5. Dezember, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Petra und ihre Kinder Pascal und Selina haben in ihrer Wohnung mit Schimmel zu kämpfen und suchen deshalb ein neues Zuhause. Auch Jonas und seine Verlobte Martina möchten bei Jonas' Mutter Simone ausziehen und in eine eigene Wohnung ziehen. Währenddessen hilft Elvis fleißig bei der Renovierung des Kinderzimmers von Janines Tochter Jaylin. Die neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist am 5. Dezember 2023, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen.

Am Rande der Baracken haben Petra und ihre Kinder Pascal und Selina wieder mit Schimmelbefall zu kämpfen. Die Familie ist schon lange auf der Suche nach einem neuen Zuhause, denn in ihrer jetzigen Wohnung bildet sich immer wieder Schimmel, der sich jedes Mal weiter ausbreitet. Petra leidet an COPD und macht sich wegen der gesundheitlichen Folgen große Sorgen. Bereits vor Monaten hat sie sich an die Wohnungsbaugesellschaft gewandt - bisher ohne Ergebnis. Am liebsten würde die Familie in die Neubauten in der Siedlung ziehen, aber mit diesem Wunsch ist sie nicht alleine.

Auch Jonas und seine Verlobte Martina suchen schon seit Jahren nach einer neuen Wohnung. Das junge Paar wohnt im Moment noch bei Jonas' Mutter Simone im grünen Block. Das könnte sich aber möglicherweise bald ändern. Nach vielen Rückschlägen haben die beiden endlich eine Wohnung in Aussicht. Der Umzug in ihre eigenen vier Wände hat für Jonas und Martina höchste Priorität.

Janine möchte Jaylins Kinderzimmer renovieren. Beim Tapezieren bekommt die alleinerziehende Mutter Hilfe von Elvis. Obwohl er mit Nebenjob, Haushalt und Kindern alle Hände voll zu tun hat, unterstützt der 50-Jährige seine Nachbarn, wo und wann er nur kann. Natürlich kostenlos, obwohl er weiß, dass er mit seinem handwerklichen Geschick gutes Geld verdienen könnte.

Das Format wird von der UFA Show & Factual GmbH produziert.

Die neue Folge von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" wird am Dienstag, den 5. Dezember 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken"

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Serie präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell