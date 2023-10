RTLZWEI

"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" bei RTLZWEI

Jezz und Krümel: Traumhochzeit auf dem Kiez

München (ots)

Hochzeitsvorbereitungen und Ja-Wort bei Jezz und Krümel

Tränenreicher Abschied von der Tabledance-Bar

Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

In der RTLZWEI-Reportagereihe "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" soll endlich geheiratet werden: Jezz und Krümel befinden sich im Planungsstress, aber es ist fraglich, ob die Feier tatsächlich stattfinden kann. Jana will den Kiez verlassen und plant als Schauspielerin durchzustarten. Dragqueen Vanity Trash, Koberer Fabian und Kiez-Hausmeister Atze wollen fit werden und abnehmen. Das und viele weitere Geschichten am Donnerstag, 19. Oktober 2023, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Der Kiez ist in Hochzeitstimmung. Jezz und Krümel wollen sich vor über 200 Menschen mitten auf der Reeperbahn - "Auf der großen Freiheit" - das Ja-Wort geben. Doch eine Woche vor dem großen Termin geht alles schief. Jezz muss sich von ihrem Weddingplaner trennen. Der Termin rückt immer näher und die Baustellen werden immer größer. Finden Jezz und Krümel rechtzeitig eine Lösung und kann die Kiez-Hochzeit wie geplant stattfinden?

Jana hat große Pläne: Nach über zehn Jahren als Personalmanagerin der Tabledance-Bar Pearls will sie den Kiez verlassen, um als Schauspielerin durchzustarten. Sie hat bei der Serie "Köln 50667" die Rolle der "Sandra Wehrl" ergattert. Ihren bisherigen Job übergibt die Hamburgerin an eine Tänzerin aus der Bar und verlässt die Hansestadt.

Dragqueen Vanity Trash, Koberer Fabian und Kiez-Hausmeister Atze haben einen Plan: Die drei wollen abnehmen. Zusammen gehen sie ins Fitnessstudio und lassen sich von einem Personal-Trainer begleiten. Atze versucht außerdem Sport in seinen Arbeitsalltag zu integrieren. Halten die drei das taffe Programm durch?

"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" wird von Story House Productions GmbH produziert.

Neue Folge am 19. Oktober 2023, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.

Über "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez":

"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" begegnet Protagonisten auf Augenhöhe. Die Dokumentation blickt hinter die Kulissen der Amüsiermeile und gibt einen Einblick in den Alltag der Menschen, die dort leben und arbeiten. Was sind ihre Träume, Hoffnungen und Sehnsüchte?

