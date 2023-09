RTLZWEI

K-Fly x McN enthüllen bewegende Single "Sag Mir" und kündigen "Memories" EP an

München (ots)

Zweite Single der EP "Memories" des Deutsch-Rap Duos K-Fly x McN

Der emotionale Song erzählt von verlorener Liebe mit Höhen und Tiefen

Die Single "Sag Mir" ist ab Freitag, 15. September 2023, erhältlich

Das erfolgreiche Musiker-Duo K-Fly & McN gehen mit einer neuen Single an den Start. "Sag Mir" ist die zweite Singleauskopplung aus der kommenden EP "Memories", die am 22. September 2023 veröffentlicht wird. Der Song handelt von einer gescheiterten Beziehung, in der eine Seite noch nicht bereit ist, loszulassen und sich fragt, was getan werden muss, um den verlorenen Seelenverwandten zurückzugewinnen. Die andere Seite hingegen genießt ihr Leben und ihre Freiheit in vollen Zügen. "Sag Mir" ist ein emotionaler Song, der die Höhen und Tiefen einer Liebe einfühlsam einfängt. Der Song erscheint am 15. September 2023 bei EL CARTEL MUSIC, im Vertrieb von Zebralution.

München, 15.09.2023 - "Sag Mir" ist der zweite Vorgeschmack auf die bevorstehende EP "Memories", die am 22. September 2023 veröffentlicht wird. Das Duo aus Nordrhein-Westfalen präsentiert auf "Memories" insgesamt sechs starke Songs, die durch gefühlvolle Texte und eingängige Melodien die perfekten Spätsommer-Vibes kreieren.

K-Fly begeistert immer wieder seine Fans mit seiner einprägsamen Rapstimme sowie den persönlichen und authentischen Texten und Stories, die für solche Gänsehaut-Momente sorgen. Mit dem Song "Sag Mir" auf der EP haben K-Fly & McN auch den passenden emotionalen Soundtrack für ihre aktuelle Tour, um mit ihren Fans die schönsten "Memories" zu erschaffen.

Die "DREAMS COME TRUE" Tour von K-Fly, die am 14. September in Stuttgart begann und in Frankfurt fortgesetzt wird, verspricht ein einzigartiges Live-Erlebnis. Mit insgesamt zehn Tourdaten wird er quer durch Deutschland reisen und seine Hits, sowie die neuen Songs der "Memories" EP präsentieren.

"Sag Mir" erscheint am 15. September 2023 bei EL CARTEL MUSIC, im Vertrieb von Zebralution.

