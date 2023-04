RTLZWEI

Montags bis freitags ab 16:05 Uhr: Neue Folgen von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" bei RTLZWEI

München (ots)

Frische Einblicke ins Leben der Bewohnerinnen und Bewohner aus den Benz-Baracken

Publikumsliebling Elvis feiert seinen 50. Geburtstag

Start der neuen Folgen am 8. Mai, montags bis freitags ab 16:05 Uhr bei RTLZWEI

Die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Mannheimer Stadtviertel Waldhof geben neue Einblicke in ihr Leben. Unter anderem feiert Publikumsliebling Elvis seinen 50. Geburtstag. Petras Sohn Pascal schwebt derweil auf Wolke sieben, denn seit Kurzem hat der 21-Jährige eine neue Freundin. Immer wieder müssen die Barackler jedoch die kleinen und wiederkehrenden Hürden des Alltags bewältigen. Die neuen Folgen von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" gibt es bei RTLZWEI ab dem 8. Mai, montags bis freitags ab 16:05 Uhr zu sehen.

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen: Elvis' Familie lässt es sich nicht nehmen, eine kleine Party zum 50. Geburtstag des Familienvaters zu schmeißen. Geburtstagsmuffel Elvis hätte seinen Ehrentag jedoch lieber geheim gehalten. Ihn plagen aktuell Geldsorgen. Seine Ehefrau Katrin und er haben ohne Ankündigung kein Geld vom Amt bekommen. Die beiden vermuten, dass es an der neuen beruflichen Situation liegen könnte. Katrin hat einen Minijob im Supermarkt und Elvis arbeitet auf 450-Euro-Basis für einen Behindertenfahrdienst. Werden sie das vermeintliche Missverständnis aufklären können?

Dieter ist seit fast drei Jahren arbeitslos und möchte unbedingt wieder eine Stelle finden. Da der Mannheimer einen Sonderschulabschluss und keine abgeschlossene Ausbildung hat, gestaltet sich die Arbeitssuche jedoch sehr schwierig. Doch das Jobcenter unterstützt den Familienvater. Schon bald steht er vor einem Vorstellungsgespräch, in das er große Hoffnungen setzt. Janine gibt weiterhin alles, um ihrem großen Ziel der Selbstständigkeit näher zu kommen. Nachdem sie mit einem Gründerinnenzentrum in Mannheim ihren Businessplan erstellt hat, steht sie kurz davor, ihren eigenen Beautysalon eröffnen zu können.

Am Rande der Baracken schwebt Petras Sohn Pascal auf Wolke sieben. Der 21-Jährige hat seit Kurzem eine neue Freundin und ist überglücklich. Das Paar hat sich über das Internet kennengelernt. Tina wohnt zwar 60 Kilometer entfernt, aber trotz der Entfernung hat das frische Liebesglück bei dem Hartz-IV-Empfänger schon einige Veränderungen bewirkt. Christine spielt seit einer Weile mit dem Gedanken, in die Nähe ihrer pflegebedürftigen Mutter zu ziehen. Der Umzug würde für ihre Tochter Sofie bedeuten, in eine andere Grundschule als geplant gehen zu müssen. Welche Entscheidung wird sie fällen?

Produziert wird das Format von der UFA Show & Factual GmbH.

Ab dem 8. Mai 2023: Neue Folgen von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken", montags bis freitags ab 16:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach Ausstrahlung 30 Tage kostenlos bei RTL+ abrufbar.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken":

Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage zeigt die Reihe erneut das Leben in den Mannheimer "Benz-Baracken". Mehrere Kamerateams haben die Bewohnerinnen und Bewohner einmal mehr in ihrem Alltag begleitet. Es kommt zum Wiedersehen mit Elvis & Co. im Mannheimer Stadtviertel Waldhof - echt, authentisch, herzlich und immer auf Augenhöhe. "Hartz und herzlich" wird von der UFA Show & Factual GmbH produziert.

