RTLZWEI

"Hartz und herzlich": Neue Folgen aus Mannheim, Krefeld und Eberswalde

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Sechs Folgen aus den Mannheimer Benz-Baracken um 20:15 Uhr

Im Anschluss ab 21:15 Uhr je drei neue Episoden aus Krefeld und Eberswalde

Start am 3. Januar 2023, immer dienstags bei RTLZWEI

Neue Folgen zum Jahresauftakt! Anfang Januar kommt es zu einem Wiedersehen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern aus Mannheim. Insgesamt zeigt RTLZWEI sechs neue Folgen ab dem 3. Januar 2023, immer dienstags um 20:15 Uhr. Im Anschluss gibt es ab 21:15 Uhr zunächst drei neue Episoden aus der einst blühenden Samt- und Seidenstadt Krefeld und danach drei weitere aus Eberswalde. Hierbei wird vom Alltag der Menschen berichtet: echt, erschütternd, aber immer wieder auch lustig und vor allem herzlich.

Gute Nachrichten aus den Benz-Baracken! Janine hat ihre Ausbildung abgeschlossen und darf sich nun "Make-up Artist" nennen. Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern möchte jetzt in die Selbstständigkeit durchstarten, um nicht mehr auf Hartz IV angewiesen zu sein. Jerrick steckt aktuell in einer schwierigen Phase in seinem Leben. Er glaubt, am Borderline-Syndrom zu leiden und hat nun die ersten Schritte eingeleitet, um sich helfen zu lassen. Im grünen Block lebt Petra mit ihrem zukünftigen Mann Sascha und ihren zwei Töchtern. Sascha hat sich für die achtjährige Lucia und die fünfjährige Francesca als toller Stiefvater entpuppt.

Außerdem geht es zurück nach Krefeld! Angelina ist hochschwanger. Ihre Mutter Conny macht sich allerdings große Sorgen, dass die 16-Jährige nach der Geburt in ein Mutter-Kind-Heim ziehen muss. Der entscheidende Besuch vom Jugendamt steht noch an. Zusätzlich muss sich Angelina mit Themen wie Kindergeld und Elterngeld auseinandersetzen. Der 59-jährige Chris bezieht nun seit elf Jahren Hartz IV. Nach insgesamt sechs Herzinfarkten und zwei Schlaganfällen muss er zu Hause dennoch auf der Couch schlafen. Freunde haben ihm jetzt ein Bett spendiert. Wird es ihm damit besser gehen? Auch Melanie und Christian leben mit Sohn Nico in Krefeld. Melanie erhält bereits seit 20 Jahren Unterstützung vom Staat, Christian lebt seit sechs Jahren von Hartz IV. Zu Hause macht die dreiköpfige Familie im Bad eine Entdeckung, die sie mit den Tränen ringen lässt.

In Eberswalde leben Norman und Kathleen mit ihren zwei Kindern und Hund Kira. Um dem Alltag öfter entfliehen zu können, möchte der Familienvater seinen Führerschein machen. Derweil muss sich die 40-jährige Langzeitstudentin Peggy um ihre Masterarbeit kümmern. Wird es ihr gelingen?

Produziert wird das Format von der UFA Show & Factual GmbH.

Ab dem 3. Januar 2023: Neue Folgen von "Hartz und herzlich". Insgesamt zeigt RTLZWEI sechs neue Folgen aus Mannheim um 20:15 Uhr. Im Anschluss um 21:15 Uhr gibt es zunächst drei neue Episoden aus Krefeld zu sehen, ab dem 24. Januar drei weitere aus Eberswalde. Die Folgen sind nach Ausstrahlung 30 Tage kostenlos bei RTL+ abrufbar.

Über "Hartz und herzlich":

"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen sozialen Brennpunkten. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt die Geschichten der Menschen am Rande des Existenzminimums.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell