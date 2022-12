RTLZWEI

HBz und Jamyx veröffentlichen gemeinsame Single "Spirit Of The Hawk"

Bild-Infos

Download

München (ots)

Neue Version des 2000er-Hits

Zusammenarbeit des deutschen Produzenten-Duos und österreichischer DJane

HBz x Jamyx "Spirit Of The Hawk" ab 09. Dezember 2022 digital auf allen Kanälen erhältlich

Newcomer DJane Jamyx aus Salzburg und eines der erfolgreichsten Produzenten-Duos des Jahres, HBz, veröffentlichen einen gemeinsamen Song. "Spirit Of The Hawk" aus dem Jahre 2000 wird neu herausgebracht - Nicht nur Fans des Originals und des bekannten Sounds von HBz sollten unbedingt die Ohren spitzen. Am Freitag, 09. Dezember 2022, erscheint "Spirit Of The Hawk" bei EL CARTEL MUSIC/Montania Empire Records und ist auf allen digitalen Kanälen erhältlich.

Die neue "Spirit Of The Hawk"-Version verbindet gekonnt die zeitlose und bekannte Melodie des Originals mit neuem Gesang, neuen Lyrics und einem frischen elektronischen Sound. Wer den Song damals noch nicht geliebt hat, wird es bei diesem Remake auf jeden Fall tun.

Die Macher des Remakes gehören mittlerweile zu den ganz großen Acts der Szene: Spätestens seit diesem Sommer war das Produzenten- und DJ-Duo HBz von keiner Festival Playlist wegzudenken. Mit Hits wie "King Kong" und "Lebenslang" mischten sie die Clubs auf. HBz waren für die Newcomerin Jamyx ein Traum Feature. Die Salzburgerin gilt als große DJane Entdeckung Österreichs.

Das aufwändig produzierte Musikvideo erscheint ebenfalls am 09. Dezember, der passende Club-Remix für die Tanzflächen folgt nur wenige Tage später am 16. Dezember.

HBz x Jamyx - "Spirit Of The Hawk" erscheint am 09. Dezember 2022 bei EL CARTEL MUSIC/Montania Empire Records im Vertrieb Universal.

----- Download / Stream-----

LINK

----- Musikvideo -----

LINK

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell