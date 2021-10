Messe Berlin GmbH

Smart Country Convention schlägt Brücke zwischen Verwaltungen und Digitalwirtschaft

Berlin (ots)

7.600 Teilnehmende, 160 Speaker und 90 Partner kamen digital zusammen

Programm kann on demand abgerufen und nachgeschaut werden

Nächste Smart Country Convention findet vom 18.-20. Oktober 2022 statt

Mit mehr als 7.600 Teilnehmenden, über 90 Partnern und 160 Speakern auf drei Bühnen endet heute die digitale Smart Country Convention. Zu den Highlights gehörten die Keynotes von EU-Kommissarin für Wettbewerb und Digitalisierung Margrethe Vestager und der österreichischen Digitalministerin Margarete Schramböck. Mit dabei waren außerdem Bundesministerin Julia Klöckner und Bundesminister Jens Spahn, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung Dorothee Bär und Bundes-CIO Dr. Markus Richter. "Die Smart Country Convention hat in den vergangenen zwei Tagen wieder eindrucksvoll gezeigt, was in Sachen Digitalisierung des Public Sectors möglich ist und was es braucht, um die digitale Transformation der Verwaltung und der Daseinsvorsorge weiter voranzutreiben", zieht Jens Heithecker, Executive Vice President der Messe Berlin, nach zwei Tagen Bilanz. Wer nicht live dabei sein konnte, kann das Programm on demand abrufen und nachschauen. "Deutschland muss das digitale Momentum nutzen und die Digitalisierung der Verwaltungen mit Mut und Tempo verfolgen", sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. "Die Digitalisierung des Public Sector ist eine Gemeinschaftsaufgabe für Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Smart Country Convention verkürzt den Weg in die digitale Welt."

Neben dem Bundesinnenministerium wurde die Veranstaltung insbesondere von den drei kommunalen Spitzenverbänden - Deutscher Städte- und Gemeindebund, Städtetag, Landkreistag - und dem Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) unterstützt. Als Premium Partner waren Accenture, Bechtle, Bundesdruckerei, BWI, Deutsche Telekom, Dynatrace, Fiware, Google Cloud, Huawei, KPMG, SAP, Smart City Berlin und Fraunhofer dabei. Dieser Schulterschluss zwischen Vertretern des öffentlichen Bereichs und der Digitalwirtschaft ist in Deutschland einzigartig. "Nach zwei Special Editions blicken wir mit Optimismus und Freude auf das kommende Jahr, in dem wir wieder live stattfinden. Denn so wichtig die Digitalisierung auch sein mag, ohne persönlichen Austausch geht es nicht - sei es, um berufliche Kontakte aufzubauen und zu pflegen oder als Partner innovative Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren", so Heithecker.

Smart Country Convention kommt vom 18.-20. Oktober 2022 zurück

Die Smart Country Convention wird 2022 zum fünften Mal Verwaltungen, Politik, Digitalwirtschaft, Verbände und Wissenschaft zusammenbringen. Sie ist die führende Veranstaltung zur Digitalisierung der Verwaltungen und des öffentlichen Sektors in Deutschland. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.smartcountry.berlin

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell