Der Bazaar Berlin ist zurück

Berlin (ots)

Internationale Verkaufsmesse für Kunsthandwerk, Design, Naturwaren und Fair-Trade-Produkte - Bazaar Berlin vom 3. bis 7. November 2021 auf dem Berliner Messegelände - Vorverkauf der Online-Tickets startete am 20. September 2021

Ob außergewöhnlicher Schmuck aus Mexiko, warme Winterpullover aus kostbarer Yakwolle aus der Mongolei, einzigartige Möbel und Holzaccessoires aus Marokko, Türkei und Indonesien, handgefertigte Pashmina-Schals und Tücher aus Indien oder ausgefallene Weihnachtsdekoration - auf dem Bazaar Berlin dreht sich 2021 wieder alles um Kunsthandwerk, Design, Naturwaren und Fair-Trade-Produkte. Vom 3. bis 7. November öffnet die internationale Verkaufsmesse für Schönes und Nachhaltiges aus aller Welt endlich wieder ihre Tore. "Auf dem Bazaar Berlin kommt zusammen, was zusammengehört: nachhaltige Ideen, regionale und internationale Kreativität, Leidenschaft und Begeisterung für das Einzigartige, für das Besondere. Auf dem Bazaar unter dem Berliner Funkturm bekommen die Besucherinnen und Besucher etwas, was es nicht überall zu kaufen gibt", erläutert Esther Piehl, Projektleiterin des Bazaar Berlin.

"Der Bazaar Berlin ist unser buntes und besonderes Kaufhaus unter dem Funkturm. Hier finden Sie außergewöhnliche Geschenke aus der ganzen Welt mit ihren einzigartigen Geschichten. Und so freuen wir uns ganz besonders im November zum Bazaar Berlin endlich wieder das zu tun, was wir am besten können: nämlich Gastgeber sein - für unsere Aussteller, Partner und Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt, der Republik, aus Brandenburg und natürlich für die Berlinerinnen und Berliner", sagt Karel Heijs, Geschäftsbereichsleiter Life Sciences der Messe Berlin.

Nach einer pandemiebedingten Pause im letzten Jahr ist der Bazaar Berlin im November 2021 endlich zurück: In den Hallen 18, 20 und im Palais am Funkturm werden 220 Aussteller aus 29 Ländern erwartet. "Unsere Besucherinnen und Besucher können sich in diesem Jahr wieder auf ein vielfältiges und umfangreiches Angebot freuen. Wer auf der Suche nach dem besonderen Weihnachtsgeschenk für die Lieben oder für sich selbst ist, wird hier bei uns sicher fündig", versichert Esther Piehl. "Die Sicherheit und Gesundheit unserer Besucherinnen, Besucher und Aussteller hat dabei oberste Priorität. Auf Grund weiterhin geltender Reisebeschränkungen ist es leider noch nicht allen Ausstellern und Partnern aus Übersee, Asien und Afrika möglich, hier bei uns in Berlin dabei zu sein", so Esther Piehl.

Ticketvorverkauf startet online

Tickets für den Bazaar Berlin sind ab sofort im Onlineshop unter www.bazaar-berlin.de erhältlich. Das Tagesticket kostet 7 Euro (vor Ort: 9,50 Euro). Beim Kauf des Tickets im Onlineshop erfolgt eine Vorregistrierung für einen bestimmten Besuchstag.

Mit Abstand der sicherste Bazaar Berlin

Die Sicherheit und Gesundheit aller Aussteller, Partner und Besucher*innen hat oberste Priorität. Basierend auf der aktuellen Berliner SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und den Abstimmungen mit dem zuständigen Gesundheitsamt hat die Messe Berlin ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt. Dieses Konzept, das entsprechend für den Bazaar Berlin umgesetzt wird, beruht auf den Prinzipien: Hygiene, Abstand, Lüftung und Kontaktnachverfolgung. Konkret bedeutet das: Die Tickets für den Bazaar Berlin 2021 sind personengebunden. Voraussetzung für eine Teilnahme ist die Einhaltung der 3G-Regel: Besucherinnen und Besucher müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder innerhalb der letzten 24 Stunden vor Besuch negativ getestet sind. Detaillierte Informationen um Hygiene- und Sicherheitskonzept sowie den Zugangsvoraussetzungen lesen Sie online unter diesem Link.

Info-Box Bazaar Berlin | Das Wichtigste in Kürze

Wann? 3. bis 7. November 2021

Öffnungszeiten? Mittwoch bis Samstag von 10 bis 20 Uhr, am Sonntag von 10 bis 19 Uhr

Wo? In den Hallen 18 und 20 sowie im Palais am Funkturm, Messegelände Berlin, Eingang Nord an der Masurenallee.

Tickets gibt es ab sofort online unter www.bazaar-berlin.de...

Mehr Informationen finden Sie unter www.bazaar-berlin.de sowie auf Facebook und Instagram (@BazaarBerlin).

Druckfähige Pressefotos finden Sie hier:

www.bazaar-berlin.de/Presse/Fotos/.

Die Akkreditierung für Medienvertreter für den Bazaar Berlin wird ab Oktober 2021 online unter www.bazaar-berlin.de/Presse/Akkreditierung möglich sein.

Bitte beachten Sie, dass es keine Möglichkeit geben wird sich an den Schaltern vor Ort zu akkreditieren.

Über den BAZAAR BERLIN

Vom 3. bis 7. November 2021 findet der Bazaar Berlin zum 59. Mal auf dem Berliner Messegelände statt. In diesem Jahr findet der Bazaar Berlin pandemiebedingt in einem etwas kleineren Rahmen statt. 2019 präsentierten rund 500 Aussteller aus über 60 Ländern auf der traditionsreichen Verkaufsmesse in den fünf Themenwelten World Market, Fair & Social, Natural Living, Art & Style sowie Winter at Home hochwertiges Kunsthandwerk, landestypische Spezialitäten, individuelle Mode, Schmuck, Accessoires, Öko- und Fair-Trade-Produkte, Naturwaren und vieles mehr.

Die Verknüpfung von guten Geschäften mit sozialer Verpflichtung ist ein wichtiges Anliegen des Bazaar Berlin. Seit die Messe unter dem Namen "Partner des Fortschritts" als entwicklungspolitische Veranstaltung 1962 startete, unterstützt und fördert sie regelmäßig Programme für eine ethisch korrekte, fair gehandelte und nachhaltige Produktion von Waren.

