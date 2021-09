Messe Berlin GmbH

CMS Berlin: Presseeinladung zum Kick-Off der Branchenplattform CMS PLUS

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Pünktlich zum ursprünglichen Start der CMS Berlin 2021 wird die Community- und Branchenplattform CMS Plus am 21. September 2021 um 10:00 Uhr live geschaltet. Hier erwartet Sie ein Überblick über die aktuelle Situation der Reinigungsbranche. Registrieren sich jetzt kostenfrei für die CMS PLUS, um Zugang zu allen Inhalten der Plattform zu erhalten.

Einladung zum Branchentalk mit anschließendem Q&A

Den Auftakt macht am 21. September der Branchentalk mit den Trägerverbänden:

- Dirk Hoffmann, CFO Messe Berlin GmbH

- Thomas Dietrich, Vorsitzender des Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger- Handwerks (BIV)

- Frank Ulbricht, Vorsitzender des Fachverbandes Reinigungssysteme im VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau)

- Markus Häfner, Vorsitzender des Fachbereiches Gebäudereinigung im IHO (Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz für industrielle und institutionelle Anwendung)

Die Gesprächspartner tauschen sich zu den Herausforderungen und Trends der Branche aus. Themenschwerpunkte sind hier Auswirkungen der Pandemie, Forderungen an die neue Bundesregierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung sowie Fachkräftemangel. Darüber hinaus soll es darum gehen, inwieweit sich Anwender und Industrie bei ihren Aufgaben für die Zukunft ergänzen können.

Im Anschluss folgt ein Q&A mit den Geschäftsführern der Trägerverbände, exklusiv für interessierte Journalisten im digitalen CMS PLUS Presse Café.

Das Presse Café finden Sie am 21. September auf der Startseite der CMS PLUS in der Rubrik Virtual Café. Hier können Sie ihre Fragen live stellen. Bitte beachten Sie, dass für die Teilnahme eine Registrierung auf der Plattform erforderlich ist.

Das große Plus der CMS Plus - Vernetzen Sie sich mit den Entscheidern der Branche

Besucherinnen und Besucher können sich ab sofort kostenfrei registrieren. Auch für Presse- und Medienvertreter besteht die Möglichkeit ein persönliches Profil anzulegen, einen Überblick über die interaktiven Möglichkeiten auf der CMS Plus zu erhalten und erste Termine zu vereinbaren!

- Erleben Sie am 21. September 2021 den Live-Gang der Plattform.

- Lernen Sie die teilnehmenden Unternehmen mit ihren Produktportfolios, Innovationen und spannenden Company-Beiträgen kennen.

- Treten Sie mit allen Teilnehmern via Audio/ Video-Calls, über virtuelle Cafés, Roundtables oder Chat in Kontakt.

- Alle vereinbarten Termine können in Ihren Kalender exportiert werden (z. B. in Outlook).

- Zugang zu on-demand Programm-Highlights im Nachgang jedes CMS Plus Updates.

Die CMS Plus stellt keine digitale Alternative, sondern die konsequente Weiterentwicklung der analogen Reinigungsfachmesse dar. Als digitaler Begleiter der Präsenzveranstaltung, bietet die CMS PLUS der Reinigungsbranche interaktive Elemente für noch mehr Austausch, Kommunikation und Networking.

Ab Januar 2022 werden quartalsweise die Trendthemen der Branche in Themenwochen beleuchtet. Den Anfang macht das Thema Nachhaltigkeit, gefolgt von Ausbildung und Recruiting über Mobility Cleaning und Digitalisierung. Den vollständigen Themenplan bis zur CMS Berlin 2023 finden Sie online.

Was erwartet Sie im September auf unseren Bühnen?

Mit dabei sind unter anderem Stephan Schwarz, geschäftsführender Gesellschafter bei GRG. Die Gebäudereiniger, zum Thema "Daytime Cleaning" sowie Martin Lutz, Managing Director bei FIGR Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, mit der Frage "Wie sauber muss es sein?".

Weitere Vertreter*innen der Gebäudedienstleistung, des Housekeepings oder etwa der Hauswirtschaft sowie unserer Verbände warten mit spannenden wie kurzweiligen Talkrunden auf ein informationshungriges Publikum. Schalten Sie rein!

Jetzt registrieren

Nutzen Sie bereits heute die Zeit, um sich kostenfrei zu registrieren und Ihr Profil anzulegen, bevor die CMS Plus am 21. September Premiere feiert.

Über die CMS Berlin

Mit der bislang stärksten Beteiligung präsentierten auf der CMS Berlin 2019 rund 450 Aussteller aus 25 Ländern auf über 31.000 Quadratmetern Hallen- und Freigeländefläche einen kompletten Marktüberblick über Produkte und Dienstleistungen aus allen Bereichen der gewerblichen Reinigungstechnik. Rund 25.000 Branchenvertreter, darunter rund 21.000 Fachbesucher aus 80 Ländern aus allen Reinigungssegmenten, informierten sich auf der viertägigen Fachmesse über das aktuelle Produkt- und Dienstleistungsangebot der gewerblichen Reinigung.

Veranstaltet wird die CMS Berlin im zweijährigen Turnus von der Messe Berlin GmbH. Trägerverbände sind der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV), Bonn; der Fachverband Reinigungssysteme im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Frankfurt/Main; sowie der Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz für industrielle und institutionelle Anwendung (IHO), Frankfurt/Main.

Weitere-Informationen: www.cms-berlin.de

Folgen Sie uns auf twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram.

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell