DMEA 2020 findet digital und kostenlos statt

Berlin

Die für den 16. - 18. Juni 2020 geplante Ausgabe der DMEA findet in diesem Jahr in rein virtueller Form statt. Am 16. Juni werden ausgewählte Keynotes und andere Formate per Livestream übertragen, zudem stehen diese und weitere Programmpunkte online zum Abruf bereit. Ergänzend bieten viele Aussteller der DMEA im Zeitraum 16. - 18. Juni ein digitales Programm an.

Die Messe Berlin und der Bundesverband Gesundheits-IT (bvitg) haben beschlossen, die diesjährige DMEA - Connecting Digital Health im Juni ausschließlich digital auszurichten. Grund dafür ist der aktuelle Beschluss von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder, dass Großveranstaltungen mindestens bis zum 31. August untersagt bleiben. "Wir haben die Entwicklung der Coronavirus-Pandemie über die vergangenen Wochen kontinuierlich beobachtet", sagt Jens Heithecker von der Messe Berlin. "Insofern kam das nun erfolgte Verbot von Großveranstaltungen für uns nicht vollkommen überraschend und wir haben uns entsprechend darauf vorbereitet."

Ein virtueller, offener Treffpunkt

"Gleichzeitig ist das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen derzeit so aktuell wie nie. Wir sehen, wie wichtig die Verfügbarkeit medizinischer Daten ist und dass digitale Lösungen wie Videosprechstunden gerade in Krisenzeiten die Versorgung verbessern können", ergänzt Sebastian Zilch, Geschäftsführer des bvitg. "Gemeinsam an innovativen Lösungen zu arbeiten ist der Schlüssel zum Erfolg - dies ist auch Kerngedanke der DMEA. Um die DMEA Community auf dem Laufenden zu halten und Austausch zu ermöglichen, haben wir uns in diesem Jahr für eine digitale Ausrichtung entschieden. Indem wir das Programm kostenlos anbieten, ermöglichen wir möglichst vielen eine Teilnahme; ob live oder zeitversetzt."

Der zentrale Tag für die digitale DMEA ist der 16. Juni 2020. An diesem Tag werden ausgewählte Programmpunkte per Livestream übertragen. Geplant ist beispielsweise das interaktive Format eHealth Hot Seat mit gematik-Chef Dr. Markus Leyck Dieken. Am Tag selbst sowie den Folgetagen sind diese und viele weitere Vorträge, Talks und Panels mit hochkarätigen Expertinnen und Experten auch online zum Abruf verfügbar. Zusätzlich werden viele Aussteller der DMEA vom 16. bis18. Juni Vorträge, Webinare und Produktpräsentationen anbieten, um ihre Lösungen vorzustellen.

Das Programm der digitalen DMEA ist ab Anfang Juni auf der Website abrufbar.

Rückerstattungen für Besuchertickets und Aussteller

Da keine Vor-Ort-Veranstaltung der DMEA 2020 stattfindet, werden bereits gezahlte Besuchertickets komplett zurückerstattet und Rechnungen der Messe Berlin an Aussteller storniert bzw. Anzahlungen ebenfalls zurückerstattet.

Weitere Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQ) finden Sie auf unserer Website.

