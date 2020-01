Messe Berlin GmbH

Grüne Woche 2020: Neue Hallengliederung der Erlebniswelt

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Neue Halle 27 bietet einen Hektar "Lust aufs Land" - Partnerland Kroatien in der kompletten Halle 10.2

Die Internationale Grüne Woche Berlin lädt zum 85. Mal in die Messehallen unter dem Berliner Funkturm ein. Vom 17. bis 26. Januar präsentiert die weltgrößte Messe für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau eine globale Marktübersicht der Nahrungs- und Genussmittel sowie eine Leistungsschau der Landwirtschaft und des Gartenbaus. Das diesjährige Partnerland Kroatien stellt seine Traditionen und kulinarischen Highlights in der kompletten Halle 10.2 unter dem Motto "Die Kultur der Agrikultur" vor.

Mit dem hub27 steht der Grünen Woche erstmals die nunmehr größte Halle des Berliner Messegeländes zur Verfügung. Sie bietet auf knapp 10.000 Quadratmetern Hallenfläche einen Hektar "Lust aufs Land. Die geballte Land-Power vereint die sechs Segmente "Ländliche Entwicklung", "Multitalent Holz", "Nachwachsende Rohstoffe", "Wald, Wild, Jagd und Natur", "Bioökonomie" sowie "Ökologischer Landbau". Die Halle 27 schließt durch zwei überdachte Übergänge zu den Hallen 1 und 25 den Rundgang über das Gelände. Sie schafft den Ausgleich für den Hallenzug rund um den Berliner Funkturm, der wegen Modernisierungsarbeiten derzeit geschlossen ist. Die damit einhergehende Verlegung einzelner Ausstellungsbereiche begünstigt eine optimierte Hallenstruktur.

Afrikanische Aussteller sind jetzt in Halle 1.2b angesiedelt. Russland präsentiert sich in Halle 2.2. Die Alpenrepubliken gruppieren sich in Halle 4.2. Halle 6.2 beherbergt unter anderem asiatische Aussteller. Die Halle 8.2 vereinigt die nordischen Länder mit Skandinavien und den baltischen Staaten. Die komplette Halle 10.2 ist dem diesjährigen Partnerland Kroatien vorbehalten.

Hallenbelegung für die Internationale Grüne Woche Berlin 2020

Halle 1.2a - Markthalle / Streetfood Halle 1.2b - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) - Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) - Präsentation afrikanischer Staaten: Algerien, Äthiopien, Benin, Cote d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Burkina Faso, Madagaskar, Mali, Mosambik, Ruanda, Senegal, Togo, Tunesien, Uganda Halle 2.2 - Russland, Usbekistan Halle 3.2 - Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie und Lebensmittelverband Deutschland - ErlebnisBauernhof - #klimapraktiker (was trägt Moderne Landwirtschaft zum Klimaschutz bei) Halle 4.2 - Alpenrepubliken: Frankreich, Italien mit Südtirol, Liechtenstein, Nordmazedonien, Mongolei, Österreich, Schweiz Halle 5.2a - Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein Halle 5.2b - Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern Halle 6.2a - Afghanistan, Aserbaidschan, Brasilien, Irland, Japan, Kolumbien, Qatar, Slowakische Republik, Sri Lanka, Thailand, Ungarn, Vietnam, Südafrika Halle 6.2b - Belarus, Belgien, Indien, Kenia, Mexiko, Mongolei, Peru, Türkei, Küchenausstattung Halle 6.3 - Messeleitung und Pressezentrum Halle 7.2a - Luxemburg, Ukraine Halle 7.2b - Dänemark, Großbritannien, Iran, Kolumbien, Tunesien, Vietnam Halle 7.2c - Armenien, Georgien, Irland, Kanada, Nepal, Portugal, USA Halle 8.2 - Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen, Schweden Halle 8.1 - Garten Halle 9 -Blumenhalle "Natur in ihrer ganzen Vielfalt" -Verbände des Gartenbaus Halle 10.1 - Garten Halle 10.2 - Partnerland Kroatien "Die Kultur der Agrikultur" Halle 11.1 - Haustechnik Halle 11.2 -Bulgarien, Polen, Tschechien, Ungarn Halle 12 - Garten Halle 18 - Kosovo, Marokko, Niederlande, Rumänien, Slowenien Halle 19 - Eingangshalle Nord, Hostessendienst Halle 20 - Niedersachsen, Thüringen Halle 21a -Brandenburg Halle 21b - Sachsen Halle 22a - Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz und WeinWerk Halle 22b - Bayern Halle 23a - BMEL - Bundesministerium Für Ernährung und Landwirtschaft "Du entscheidest" Halle 23b - Sachsen-Anhalt Halle 25 - Tierhalle - 4. Bundesschau schwarz-rot-gold ROBUST-Rinder 17. - 19. 01. 2020 und ein vielfältiges Schauprogramm mit vielen Tierrassen in der Arena Halle 26 a + b - HIPPOLOGICA vom 24. - 26. Januar: Das Reitsportevent der Internationalen Grünen Woche Berlin Halle 26 c - Heimtiere - MEKI - Messekindergarten Halle 27 - Lust aufs Land - Bioökonomie - Ländliche Entwicklung - Multitalent Holz -Nachwachsende Rohstoffe - Ökologischer Landbau - Wald / Wild / Jagd / Natur

Weitere Informationen finden Sie unter: www.gruenewoche.de Twitter: @gruenewoche facebook.com/IGW Instagram/gruene_woche/ youtube.com/user/GrueneWoche

Pressekontakt:

Messe Berlin GmbH

Wolfgang Rogall

Stellv. Pressesprecher

und PR Manager

T +49 30 3038-2218

wolfgang.rogall@messe-berlin.de

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell