Film ab für Fernweh unter freiem Himmel: Erste Travel Film Night by ITB

Berlin (ots)

Am 3. September präsentiert die ITB Berlin mit der Travel Film Night eine Leinwand-Premiere im Open Air-Kino des Volksparks Rehberge - Karten online und vor Ort erhältlich - Attraktive Gewinnspiele für alle Kino-Besucher

Vorhang auf für Fernweh pur: Mit der Travel Film Night by ITB feiert die weltweit führende Reisemesse eine cineastische Premiere. Unter dem Titel "On the path of hidden gems" präsentiert sie am Abend des 3. Septembers Reise-Videos passionierter Travelholics für ebenso leidenschaftliche Gleichgesinnte. Das Kino-Event findet unter freiem Himmel im Berliner Freiluftkino Rehberge statt. Die Vorstellung startet um 20 Uhr - der Einlass beginnt bereits um 19 Uhr. Tickets sind online im Vorverkauf ebenso wie kurzfristig an der Abendkasse erhältlich. Neben dem Kurzfilmprogramm gibt es im Rahmen der Open Air-Veranstaltung attraktive Reisepreise zu gewinnen.

Besucher können sich auf Filmgenuss in entspannter Atmosphäre freuen. Zahlreiche Weltenbummler reichten die unterschiedlichsten Reisekurzfilme ein - von Abenteuern aus beeindruckenden Destinationen und unberührten Orten bis hin zu emotionalen Reisegeschichten sowie Dokumentationen und Geschichten über nachhaltige Projekte. Zu den Filmhighlights zählen zum Beispiel eine Reportage über eine Asienreise mit Kind, eine tierische Begegnung abseits klassischer Safaris sowie die Entdeckung imposanter Canyon-Landschaften im Oman.

Bei aller Vielfalt ist den Videos eines gemeinsam: Sie machen spürbar Lust auf die Entdeckung außergewöhnlicher Orte in nahen ebenso wie in fernen Ländern. Um sie einem internationalen Publikum zugänglich zu machen, sind alle Filme auf Englisch verfasst oder verfügen über entsprechende Untertitel.

Außerdem können sich die Besucher auf ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen freuen - darunter Gutscheine von 25 Hours Hotels, Secret Escapes, dem Carsharing-Anbieter Miles Mobility, dem Kino Rehberge sowie dem Berlin Travel Festival, der Partnerveranstaltung die im März 2020 wieder in Berlin stattfinden wird.

Online-Tickets sind für 12 Euro unter http://ots.de/Slad8d erhältlich. Wer spontan dabei sein möchte, hat die Möglichkeit, Eintrittskarten für 15 Euro an der Abendkasse zu erwerben.

Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress

Die ITB Berlin 2020 findet von Mittwoch bis Sonntag, 4. bis 8. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2019 stellten rund 10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 4. bis 7. März 2020. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.

