Besucherhighlights auf der ITB Berlin 2019: Pressekonferenz und Fototermin

am Privatbesucherwochenende, 9. bis 10. März 2019, macht die ITB Berlin allen Weltenbummlern wieder Lust auf Fernweh. Auf der weltweit größten Reisemesse erwartet Besucher ein erlebnisreiches Wochenende, an dem sie fremde Kulturen und Menschen aus aller Welt kennenlernen. Es informieren Aussteller aus über 180 Ländern und Regionen in 26 Messehallen über die schönsten Reiseziele in nah und fern und machen mit ihren kulturellen Darbietungen und kulinarischen Kostproben Lust aufs Reisen. Nach dem erfolgreichen Start 2018 geht das Berlin Travel Festival vom 8. bis 10. März 2019 in der Arena Berlin in die zweite Runde. Mit seinem Festivalcharakter bildet die Veranstaltung die perfekte Ergänzung zur ITB Berlin.

Im Mittelpunkt der 53. Auflage der weltweit größten Reisemesse steht das Offizielle Partnerland 2019, Malaysia. Das Land besticht nicht nur mit seiner einzigartigen Naturwelt, sondern auch durch seine Menschen und die Kultur des Landes. Die UNESCO hat fünf Orte zu Welterbestätten erklärt: den Kinabalu Nationalpark, den Gunung Mulu Nationalpark, die historischen Städte Melaka und George Town sowie die archäologischen Fundstätten im Lenggong-Tal und den Kilim Karst Geoforest Park in Langkawi.

