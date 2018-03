InnoTrans 2018: Branchenverbände zeigen geballte Bahntechnikkompetenz ihrer Länder / Gleis- und Freigelände der InnoTrans 2016 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6600 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Messe Berlin GmbH/Volkmar Otto" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Fachverbände und -vereine bündeln die Interessen ihrer Mitglieder, vertreten sie gegenüber Politik, Behörden und Medien und unterstützen ihre Firmen tatkräftig bei der Internationalisierung: Dabei darf die InnoTrans nicht fehlen. 23 nationale und internationale Verbände unter anderem aus Australien, Dänemark, Großbritannien, Rumänien, Schweden und Tschechien stellen die Leistungskraft ihrer Länder vom 18. bis 21. September auf dem Berliner Messegelände vor. Bei den Messevorbereitungen übernehmen Verbände viele Aufgaben rund um Stand- und Reiseorganisation. Den ausstellenden Mitgliedern werden damit beste Voraussetzungen geboten, um dem weltweiten Markt gegenüberzutreten.

Unter dem Dach der SWISSRAIL Industry Association präsentieren sich auf der InnoTrans 46 von über 100 Mitgliedsfirmen auf über 1.000 Quadratmetern. Verteilt auf zwei Gemeinschaftsstände in den Segmenten Railway Technology und Railway Infrastructure reicht die schweizerische Ausstellerschaft von Fahrzeug- und Komponentenherstellern bis hin zu Dienstleistern für alle Bereiche des spurgebundenen Verkehrs. General Manager Michaela Stöckli blickt gespannt auf die vier Messetage: "Wir erwarten einen erneuten Besucherrekord und wie immer spannende und interessante Gespräche. Wir freuen uns auf die hektische Betriebsamkeit und auf das gesellige Beisammensein mit vielen bekannten und natürlich auch neuen Gesichtern. Selbstredend freuen wir uns auch darauf, was die "Konkurrenz" so macht, sei es in Bezug auf Produkte oder auch in Bezug auf innovativen Standbau."

Ebenfalls als langjähriger InnoTrans-Aussteller mit dabei ist der spanische Industrieverband MAFEX. Von den über 70 Mitgliedsunternehmen ist fast die Hälfte bei der zwölften InnoTrans-Ausgabe vertreten.

In Halle 4.2 wird der Eisenbahnindustrieverband UNIFE als europäisches Sprachrohr für 14 Schienenindustrieverbände sowie 95 unmittelbare Mitgliedsunternehmen fungieren. Philippe Citroën, Director General der UNIFE: Wir erarbeiten derzeit eine interessante viertägige Vortragsreihe zu den Europäischen Forschungsvorhaben wie Shift2Rail, den Investitions- und Finanzierungsplänen für 2030, der Umsetzung der technischen Säule des vierten Eisenbahnpakets, ERTMS, IRIS Certification[TM] sowie den von der UNIFE angestrengten Digitalisierungs-und Netzsicherheitsmaßnahmen. Diskutieren werden Referenten aus EU-Institutionen und UNIFE-Mitgliedsunternehmen sowie internationale Interessenvertreter."

Von weiter her kommen die US-amerikanischen und japanischen Wirtschaftsverbände REMSA (Railway Engineering-Maintenance Suppliers Association) und JORSA (Japan Overseas Railway System Association), um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer nationalen Industrien zu demonstrieren. Die 'Japan-Halle' ist mittlerweile schon ein gängiger Begriff. Mit 13 dazugehörigen Firmen belegt JORSA in diesem Jahr erneut die komplette Halle 7.2a. "Zu unseren Mitgliedern gehören Lieferanten, Betreiber und Institute, so dass wir den Fachbesuchern an nur einem Ort jede Art von japanischer Bahntechnik und Hardware vorstellen sowie von deren Qualität überzeugen können", so Shinji Sayama, Director bei JORSA. Doch damit endet die japanische Beteiligung auf der InnoTrans nicht. Die Mitgliedsunternehmen Fuji Electric, Hitachi, Hitachi Nico Transmission, J-TREC, Kawasaki Heavy Industries und Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation sind auf dem Messegelände zusätzlich an eigenen Ständen präsent.

Über die InnoTrans

Die InnoTrans ist die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet. 137.391 Fachbesucher aus 119 Ländern informierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei 2.955 Ausstellern aus 60 Ländern über die Innovationen der globalen Bahnindustrie. Zu den fünf Messesegmenten der InnoTrans zählen Railway Technology, Railway Infrastructure sowie Public Transport, Interiors und Tunnel Construction. Veranstalter der InnoTrans ist die Messe Berlin. Die 12. InnoTrans findet vom 18. bis 21. September 2018 auf dem Berliner Messegelände statt. Mehr Informationen stehen online unter www.innotrans.de bereit.

