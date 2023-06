Deutsche Welthungerhilfe e.V.

Einladung zur Pressekonferenz

"Kompass 2023 - Zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik"

Berlin/Osnabrück (ots)

Die Welthungerhilfe und terre des hommes stellen am Donnerstag, 15. Juni, den diesjährigen "Kompass 2023" vor. In der nunmehr 30. Ausgabe gilt ein Hauptaugenmerk den sich rasant verändernden Rahmenbedingungen für Entwicklungspolitik: multiple globale Krisen, Krieg in Europa mit Folgen besonders für die ärmsten Länder des Südens und das Anwachsen autokratischer Regierungen.

Wie reagiert die Bundesregierung auf eine Welt im Krisenmodus, was trägt sie zur Verwirklichung der Menschenrechte bei? Wie sind die aktuellen Ausgaben für die Entwicklungsfinanzierung durch die Ampel-Koalition und wie sollte der Haushalt 2024 aussehen, um die globale Ernährungs- und Klimakrise zu überwinden? Die laufende Bonn Klimakonferenz, die am 15. Juni endet, hat schon betont, dass immer mehr Menschen vor den Folgen des Klimawandels fliehen. Welche Prioritäten setzt die Ampel-Regierung, um diese Entwicklung zu bremsen?

15. Juni 2023, 10:00 Uhr via Zoom

Teilnehmer:

Joshua Hofert, Vorstandssprecher von terre des hommes

Mathias Mogge, Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe

Zur Beachtung: Die beiden Teilnehmer werden vor Ort sein und stehen für Interviews vor oder nach der PK im Studio am Schiffbauerdamm 8 zur Verfügung.

Einwahllink:

https://fulmidas-de.zoom.us/j/89953584977?pwd=RDl3QlZ1Ui9FWCs2UjU0TGtqVnlxdz09

Meeting-ID: 899 5358 4977, Kenncode: 20PKWt23

Weitere Informationen, Grafiken und Fotos sowie den Bericht mit Sperrfrist finden Sie ab dem 08.06.2023 unter www.tdh.de/kompass2023 und https://www.welthungerhilfe.de/digitale-pressemappe-kompass-2023.

Allgemeine Informationen unter http://www.welthungerhilfe.de/presse und http://www.tdh.de.

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit ihrer Gründung wurden mehr als 10.895 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit 4,46 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.

terre des hommes Deutschland e.V. setzt sich als entwicklungspolitische Kinderhilfsorganisation dafür ein, Zukunft für Kinder in einer gerechten und friedlichen Welt zu schaffen, und zwar für die heute lebenden Kinder ebenso wie für nachfolgende Generationen. Die fundamentalen Prinzipien der Menschenrechte, der Toleranz und der Gleichberechtigung aller Menschen unabhängig von Herkunft, legalem Status, Geschlecht, Religion und sexueller Orientierung, sind Grundlage der Arbeit.

Original-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell