Das sind die digitalen Champions Deutschlands

12.500 Unternehmen in den Kategorien Digitalisierung, Technologie und Innovation analysiert

Dass Digitalisierung für Unternehmen wichtig ist, ist lange bekannt. Doch seit der Corona-Pandemie ist sie essenziell, um wettbewerbs- und handlungsfähig zu bleiben. Wer es rechtzeitig erkannt hat, kann sich über Umsatz freuen und gehört zu den 1.400 digitalen Champions Deutschlands. Ganz vorne dabei sind zum Beispiel die Globus Fachmärkte, die Logistikfirma Hermes sowie der Softwareanbieter SAP. Unternehmen wie die Asklepios Kliniken, die Großhandelsmarktkette Metro oder der japanische Elektrokonzern Panasonic können bereits zum fünften Mal in Folge überzeugen. Das zeigt die Studie "Digital-Champions 2022" vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF), die unter wissenschaftlicher Begleitung des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) durchgeführt wurde.

84 Prozent der Entscheider geben laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom an, dass die Digitalisierung in der Corona-Pandemie für das eigene Unternehmen an Bedeutung gewonnen hat. Baumärkte etwa profitierten in der Krise von dem Drang der Menschen, Haus und Garten zu verschönern - aber nur, wenn sie bereits ihre Online-Kanäle ausgebaut hatten. Die Globus Fachmärkte gewinnen in dieser Kategorie als digitale Vorreiter. Die Baumarktkette aus dem saarländischen St. Wendel verfolgte bereits seit Jahren eine ausgeklügelte E-Commerce-Strategie und verbesserte diese rechtzeitig 2020 mit neuer Technologie für mehrere Online-Shops zu einem multimedialen Unternehmen. Den zweiten Platz belegt Hornbach aus Bornheim in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen hat seit seinem Online-Start 2010 hohe Summen in die Digitalisierung investiert, die sich nun auszahlen. Den dritten Rang sichert sich Hagebau aus dem niedersächsischen Soltau mit einer konsequenten Digitalisierung der Vertriebskanäle.

Logistikfirmen punkten mit Digitalisierung

Die Logistik-Branche gehört zu den ganz großen Gewinnern der Corona-Krise. Während der Lockdowns und Kontaktbeschränkungen bestellten die Menschen mehr online - und haben es sich liefern lassen. Branchenprimus unter den Post- und Kurierdiensten ist UPS, der US-Kurierdienst ist nach eigenen Angaben "von Innovationen vorangetrieben". Allerdings konnten die Zweit- und Drittplatzierten Hermes und DHL bereits zum dritten Mal als digitale Champions ausgezeichnet werden. Hermes investierte etwa frühzeitig in papierlose Prozesse und die neuste Generation von Mobilcomputern. Die Deutsche-Post-Tochter DHL setzt auf digitale Transformation aller Geschäftsfelder. 2019 wurde verkündet, zwei Milliarden Euro bis 2025 investieren zu wollen.

Mit dem Boom von Homeoffice und mobilem Arbeiten konnten auch Unternehmen überzeugen, die notwendige Software und IT-Tools bereitstellen konnten. Bei den Softwarefirmen konnte vor allem SAP punkten: Die Gründer erkannten schon vor fast 50 Jahren die Bedeutung von betrieblicher Software und halfen auch in den vergangenen Jahren zahlreichen Unternehmen bei der digitalen Transformation. Der Branchensieger wurde daher neben 2020 und 2021 zum dritten Mal ausgezeichnet - ebenso wie der Softwareriese Microsoft auf dem zweiten Rang. Darauf folgt RIB Software, ein Stuttgarter Anbieter, der sich vor allem auf die Baubranche konzentriert.

Vorreiter investieren langfristig in Digitalisierung

Spätestens nach den zwei Jahren Pandemie zeigt sich, wer rechtzeitig die Weichen gestellt und auf Digitalisierung gesetzt hat - und diesen Kurs auch beibehält. 34 Unternehmen wurden bereits fünf Mal in Folge als Digital-Champions ausgezeichnet. Seit 2018 gehört beispielsweise die Aareal Bank zu den Gewinnern. Der Finanzdienstleister mit Sitz in Wiesbaden vertreibt nicht nur Finanzierungen, sondern auch Softwareprodukte und Zahlungsverkehrsanwendungen für die Immobilienbranche und ist so digital breit aufgestellt. Auch die Asklepios Kliniken können sich seit fünf Jahren zu digitalen Vorreitern zählen, die Klinikprozesse werden konsequent digitalisiert und damit effizienter. So wird auch das Personal entlastet. Die Großhandelsmarktkette Metro setzt auf innovative Technologie und bequemen Online-Einkauf. Für den Technologiekonzern Panasonic gehört Digitalisierung zum Geschäftszweck, in der Pandemie investierte das Unternehmen verstärkt in Lernplattformen und verbesserte Videokameras für Universitäten und Hochschulen.

Hintergrundinformationen

Für die Siegel-Studie "Digital-Champions 2022" untersuchte das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Focus Money und unter wissenschaftlicher Begleitung des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) mit einer kombinierten Fragebogen- und Social-Listening-Analyse 12.500 Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Mithilfe eines an die Unternehmen verschickten Paper-Pencil-Fragebogens sammelten die Analysten des IMWF Fakten, wie Firmen die digitale Transformation gestalten. Kriterien waren unter anderem der Stand der Digitalisierung, Umstellung der Strukturen und Prozesse, Schulungen und Digitalkompetenz der Mitarbeiter sowie Investitionen in Digitalisierungsprojekte. Parallel wurde die Online-Reputation der Firmen in Bezug auf Digitalisierung, Technologie und Innovation mithilfe einer Social-Listening-Analyse untersucht. Im ersten Schritt der Datenerhebung durchsuchte der Studienpartner Ubermetrics Technologies das Internet inklusive Social Media (insgesamt 438 Millionen öffentliche Online-Quellen) nach Beiträgen, in denen die Unternehmen genannt wurden. 12,9 Millionen Fundstellen aus dem Erhebungszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 wurden schließlich an die Big-Data-Spezialisten skaylink übermittelt und dort mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert. Mithilfe neuronaler Netze konnten die Nennungen der Unternehmen den Kategorien Digitalisierung, Technologie und Innovation zugeordnet und einer Sentiment-Analyse im Hinblick auf eine positive oder negative Tonalität unterzogen werden. Die Ergebnisse beider Erhebungen wurden zusammengefasst und branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten abgebildet. Der jeweils Branchenbeste erhielt 100 Punkte und setzte damit das Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der gleichen Kategorie. Mit dem Siegel "Digital-Champion 2022" wurden die Unternehmen ausgezeichnet, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung ihrer Branche erreichten.

Das IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass die Ergebnisse wissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen für Entscheider in der Wirtschaft oftmals nicht die hinreichende Praxisnähe und Relevanz haben. In Folge dessen bleibt die Unterstützung wissenschaftlicher Institutionen durch Unternehmen oftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesem Hintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontakte zwischen Wissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die an fundierter Aufarbeitung relevanter Management- und Wirtschaftsthemen interessiert sind.

