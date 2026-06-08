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„Risotto brutale“ (AT) mit Axel Milberg und Maren Eggert: Dreh für neuen NDR Fernsehfilm

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Hamburg (ots)

Ein gefeierter Gastrokritiker (Axel Milberg) schreibt unter Verlust seines Geschmackssinns quasi aus Versehen eine völlig vernichtende Kritik und ruiniert damit ein brandneues Spitzenrestaurant. Als er sich ausgerechnet in dessen Sterneköchin und Mitinhaberin (Maren Eggert) verliebt, muss er sich zwischen Ehrlichkeit und Liebe entscheiden…

Der NDR Fernsehfilm „Risotto brutale“ (AT) wird bis zum 19. Juni in Hamburg gedreht. Das Drehbuch schrieb Sascha Arango, Regie führt Friederike Jehn.

Handlung: Elmar Schneider (Axel Milberg) ist ein einflussreicher Gastrokritiker, der unter Pseudonym gefeierte und gefürchtete Kritiken schreibt. Als er nach einer Virusinfektion - von ihm selbst zunächst unbemerkt - seinen Geschmacks- und Geruchssinn verliert, schreibt er ausgerechnet über das neu eröffnete Spitzenrestaurant „AnnaStella“ eine völlig vernichtende Kritik, die den Laden fast ruiniert. Die Kritik zerstört nicht nur die berufliche Existenz der talentierten Spitzenköchin Anna Massi (Maren Eggert), sondern bringt auch Elmar in eine persönliche Krise.

Zum Schauspielcast gehören u. a. auch: Anna von Haebler (Stella Massi), Hedi Kriegeskotte (Conny Kruppke), Marix Turskiy (Shakira), Fridolin Sandmeyer (Alberto), Samantha Scuto Hanses (Valeria) und Anne Weber (Dr. Mende).

Produzentin ist Eva Holtmann, Executive Producer ist Nina Sollich (BBC Studios Germany GmbH). Die Redaktion im NDR liegt bei Sabine Holtgreve.

Zu einem Set-Termin laden wir gesondert ein.

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