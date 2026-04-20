NDR Norddeutscher Rundfunk

„VEREINt im Norden“ 2026: Der NDR sucht Vereine, die Generationen verbinden – jetzt bewerben

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Viele Vereine im Norden bringen Menschen verschiedener Altersgruppen zusammen – ob im Proberaum, im Gemeinschaftsgarten, in Nachbarschaftstreffs und Gemeindehäusern, in Werkstätten oder auf dem Sportplatz. Genau diesen Vereinen gibt der NDR in diesem Jahr mit der Publikumsaktion „VEREINt im Norden“ eine Bühne. Einmal hinter die Kulissen der „NDR Talk Show“ schauen, im Radio bei „NDR 1 Welle Nord” zum Vereinshelden werden, bei „DAS! Rote Sofa“ mit Hinnerk Baumgarten den eigenen Verein ins Rampenlicht stellen, mit den NDR 2 Moderator*innen Jessica Müller, André Schünke und Jens Hardeland das Vereinsgelände auf Vordermann bringen – oder NDR Kultur in den eigenen Räumen begrüßen: Pianist und NDR Kultur Moderator Philipp Schmid reist mit E-Piano an und gestaltet gemeinsam mit Kollegin Julia Westlake ein Konzert für einen ausgewählten Verein.

Zusammen stärker – Vereine, die Generationen verbinden

Unter dem Motto „Zusammen stärker – Vereine, die Generationen verbinden“ sucht der NDR nach Vereinen, Initiativen und Projekten aus Niedersachsen, Mecklenburg‑Vorpommern, Schleswig‑Holstein und Hamburg, die mit ihrem Engagement Brücken zwischen Generationen bauen und auf diese Weise den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Vereine, die mitmachen möchten, können sich ab sofort und bis Montag, 4. Mai, online über www.ndr.de/vereint für die ausgeschriebenen Publikumsaktionen bewerben.

Ob Shanty‑Chor, Debattierclub, Freiwillige Feuerwehr, Urban‑Gardening‑Gruppe, Fußball-Elf oder soziale Initiative: Willkommen sind auch in diesem Jahr Vereine aller Art. Bewerben können sich alle, die sich im Sendegebiet des NDR – also in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg – für die Gesellschaft engagieren. Geplant sind die Publikumsaktionen von Anfang bis Mitte Juni. Der NDR begleitet „VEREINt im Norden“ in den Programmen im Fernsehen, im Radio und Online.

#NDRfragt: Vereine im Norden - wichtiger denn je oder überholt?

Neu in diesem Jahr ist eine begleitende #NDRfragt‑Umfrage. Alle Norddeutschen sind ab sofort bis Montag, 4. Mai, eingeladen, ihre Perspektive auf das Vereinsleben zu teilen: Wie stehen Sie persönlich zu Vereinen? Was motiviert Sie, dabei zu sein? Welche Rolle spielen Vereine heute für die Gesellschaft: Sind sie wichtiger denn je für den Zusammenhalt – oder etwas aus der Mode? Die Ergebnisse werden ab Freitag, 5. Juni, im NDR Programm sowie auf NDR.de/NDRfragt veröffentlicht. Link zur Umfrage: ndr.de/ndrfragt

Weitere Informationen zu #NDRfragt

#NDRfragt ist die Umfrageplattform für Norddeutschland. Die aktuell rund 67.000 Mitglieder starke Community ermöglicht es den Norddeutschen, regelmäßig an Online-Befragungen teilzunehmen und dadurch ihre Meinungen zu relevanten Themen in die NDR Programme einzubringen. Die Umfrageergebnisse von #NDRfragt sind nicht repräsentativ, aber statistisch gewichtet und damit aussagekräftig. Wer mitmachen möchte, kann sich unter ndr.de/ndrfragt registrieren. Die Teilnehmenden erhalten regelmäßig per E-Mail Einladungen zu neuen Umfragen. Registrieren können sich alle, die mindestens 16 Jahre alt sind und in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg oder Bremen wohnen.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell