Anja Günther wird neue crossmediale Chefredakteurin im NDR Landesfunkhaus Hamburg

Anja Günther (55) wird zum 1. Februar 2025 crossmediale Chefredakteurin und stellvertretende Direktorin im NDR Landesfunkhaus Hamburg. Sie folgt auf Ilka Steinhausen, die seit dem 1. Januar Programmdirektorin des Norddeutschen Rundfunks ist.

Anja Günther kehrt aus dem ARD-Hauptstadtstudio zurück in die regionale Berichterstattung. Im Hauptstadtstudio hat sie in den vergangenen Jahren die crossmediale Veränderung maßgeblich vorangetrieben. Auch das NDR Landesfunkhaus Hamburg befindet sich aktuell im Prozess, die gesamte Redaktionsstruktur crossmedial zu verändern, um die journalistische Schlagkraft der regionalen Berichterstattung weiter zu erhöhen.

Der NDR Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 24. Januar 2025 dem Personalvorschlag des Intendanten zugestimmt.

NDR Landesfunkhausdirektor Hendrik Lünenborg:

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Anja Günther, weil sie die Herausforderungen moderner Nachrichtenberichterstattung für unterschiedliche Zielgruppen und Ausspielwege bestens kennt. Sie steht für sehr gutes journalistisches Handwerk, hat viel Erfahrung in der aktuellen Berichterstattung und ist eine Expertin für komplexe Veränderungsprozesse in großen Redaktionen."

Anja Günther stammt aus Kassel. Sie hat in Göttingen ein Studium der Anglistik, Politik und Publizistik abgeschlossen. Ihre journalistische Laufbahn hat sie 1996 im NDR Landesfunkhaus Hannover begonnen, zunächst im Sport, 1999 dann in der Nachrichtenredaktion. 2001 wechselte sie in die zentrale Nachrichtenredaktion nach Hamburg, 2006 als Korrespondentin ins ARD-Hauptstadtstudio nach Berlin. Von Ende 2012 an war Anja Günther ARD-Referentin und anschließend Referentin in der NDR Hörfunkdirektion in Hamburg, 2017 wechselte sie schließlich erneut ins ARD Hauptstadtstudio, dieses Mal als CvD und federführende Koordinatorin beim Aufbau der Radio-Gemeinschaftsredaktion.

