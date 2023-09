NDR Norddeutscher Rundfunk

Die zehn Titel der Longlist: die Nominierten für den NDR Sachbuchpreis 2023 stehen fest

Aus 150 Einreichungen hat die Nominierungskommission für den NDR Sachbuchpreis zehn Titel für die Longlist 2023 ausgewählt. Die Sachbücher der Longlist behandeln Klima- und Umweltfragen, beschäftigen sich mit Wirtschaftspolitik, Künstlicher Intelligenz, sozialer Ungleichheit, Protestkultur und Demokratieverständnis sowie mit der Erforschung von Krieg und Gewaltphänomenen.

Am 1. November wird eines dieser Sachbücher als das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch des Jahres ausgezeichnet. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.

Diese Titel haben es auf die Longlist geschafft:

Joachim Bauer: Realitätsverlust. Wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschlichkeit bedrohen

Teresa Bücker: Alle Zeit. Eine Frage von Macht und Freiheit

Claudia Kemfert: Schockwellen. Letzte Chance für sichere Energien und Frieden

Wolfgang Kraushaar: Keine falsche Toleranz! Warum sich die Demokratie stärker als bisher zur Wehr setzen muss

Hanno Sauer: Moral. Die Erfindung von Gut und Böse

Martin Schulze Wessel: Der Fluch des Imperiums. Die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte

Adam Soboczynski: Traumland. Der Westen, der Osten und ich

Michael Thumann: Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat

Eva von Redecker: Bleibefreiheit

Susanne Weigelin-Schwiedrzik: China und die Neuordnung der Welt

Aus dieser Longlist wählt die Preisjury drei Finalistinnen und Finalisten für ihre Shortlist aus. Bewertet werden die Titel nach den Kriterien Relevanz, Originalität, Lesbarkeit und nachhaltige Wirkung. Die Shortlist wird Ende Oktober bekannt gegeben.

Verantwortlich für die Auswahl der Longlist ist die Nominierungskommission um Dr. Ulrich Kühn, der den Bereich Kunst und Kulturjournalismus im NDR Programmbereich Kultur verantwortet.

"Die Longlist ist das Ergebnis leidenschaftlichen Diskutierens in blendender Atmosphäre. Unterm Strich zeigt diese Auswahl, dass Gesellschafts- und Weltordnung hochgradig in Bewegung und unter Druck sind - und dass das quicklebendige Sachbuch ganz verschiedene Wege findet, sich diesen Zukunftsfragen anzunähern."

Über den NDR Sachbuchpreis

Der NDR ehrt mit seinem Preis Sachbücher, die sich zukunftsrelevanten Themen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Politik, Forschung und Wissen widmen. Der Siegertitel wird als herausragende Autorenleistung gewürdigt, die gesellschaftlich, kulturell oder wissenschaftlich wichtigen Themen für ein breites Publikum öffnet und zum Diskurs anregt. Dotiert ist der NDR Sachbuchpreis mit 15.000 Euro. Wie bereits im Vorjahr bietet der Göttinger Literaturherbst erneut den Rahmen für die Verleihung am 1. November. Ebenfalls mit 15.000 Euro dotiert ist der Life-Science-Xplained-Preis, den der Göttinger Biopharma-Zulieferer Sartorius an dem Abend zum dritten Mal vergibt. Die Auszeichnung richtet sich an Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, die Themen der Lebenswissenschaften und daraus resultierende neuartige medizinische Anwendungsmöglichkeiten einem breiten Publikum auf besonders verständliche, innovative und kreative Weise näherbringen und erklären.

Weitere Informationen gibt es online unter ndr.de/ndrsachbuchpreis sowie unter sartorius.com/lifesciencexplained.

