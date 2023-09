NDR Norddeutscher Rundfunk

Unter Trümmern: NDR Team begleitete THW bei Erdbeben-Einsatz in der Türkei - Doku-Mehrteiler in ARD Mediathek und im NDR Fernsehen

Hamburg (ots)

"Wahre Helden - Einsatz fürs THW": ab Mittwoch, 6. September, in der ARD Mediathek; ab Montag, 18. September, 22.00 Uhr, NDR Fernsehen

Im Februar 2023 überraschen zwei Erdbeben die Menschen im Südosten der Türkei und im syrisch-türkischen Grenzgebiet. Expertinnen und Experten sprechen von Jahrhundertbeben. Zur Soforthilfe fliegen aus Deutschland auch Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW) in die Türkei, sie gehören zur Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA). Mit dabei sind Hundeführerin Evi Kümper und Einsatzleiter Timo Eilhardt. Für die beiden ist es ein bewegender und herausfordernder Einsatz. Sie sehen sich mit nahezu apokalyptischen Bildern konfrontiert. Es gibt Zehntausende Todesopfer, Städte ohne Strom, die nur noch aus Schutt zu bestehen scheinen, Häuser sind in sich zusammengesackt. Hier sucht das THW-Team mit Hunden und Ortungsgeräten nach verschütteten Überlebenden.

Immer an ihrer Seite: ein Team, das im Auftrag des NDR mit Spezialkameras ihre Arbeit dokumentiert. Sie begleiten Retter, die durch schmale Spalten in eingestürzte Häusern kriechen, Trümmer beiseite räumen - immer mit Bedacht, aber auch unter Zeitdruck, denn Verschüttete können nach Erdbeben zumeist nur in den ersten 72 Stunden lebend geborgen werden. Doch beim Türkei-Einsatz gibt es nach dieser Zeitspanne ein Wunder. Wohl auch, weil die THW-Retterinnen und -Retter solche Katastrophen-Einsätze bei realitätsnahen Übungen trainieren. Hier war das NDR Team ebenfalls dabei. Der so entstandene Doku-Mehrteiler "Wahre Helden - Einsatz fürs THW" ist ab Mittwoch, 6. September, in der ARD Mediathek zu sehen. Ab Montag, 18. September, laufen die fünf Folgen an zwei Abenden im NDR Fernsehen.

Rund 85.000 Freiwillige sind beim Technischen Hilfswerk (THW) in 668 Ortsverbänden strategisch über die gesamte Bundesrepublik verteilt. Ihr selbstloser Einsatz ist Deutschlands Versicherung für den Notfall. Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, trainieren die THWler regelmäßig. Personal und Spezialtechnik werden in verschiedenen Fachgruppen gebündelt, so auch der Spezialeinheit SEEBA: Die Spezialistinnen und Spezialisten für Bergungs- und Rettungsmissionen stehen zum Beispiel nach einem Erdbeben spätestens sechs Stunden nach Alarmierung am Flughafen bereit. Mit Suchhunden und schwerem Gerät reisen sie in die jeweilige Krisenregion. Sie alle arbeiten ehrenamtlich, lassen Job und Familie zurück, um Menschen in Not zu helfen.

Die Übersicht der Folgen von "Wahre Helden - Einsatz fürs THW":

Folge 1: Immer bereit für den Ernstfall

ab 6.9. in der ARD Mediathek; am 18.9. um 22.00 Uhr im NDR Fernsehen

Folge 2: Erdbeben! Der Kampf gegen Zeit

ab 6.9. in der ARD Mediathek; am 18.9. um 22.30 Uhr im NDR Fernsehen

Folge 3: Die vermissten Kinder

ab 6.9. in der ARD Mediathek; am 20.9. um 22.00 Uhr im NDR Fernsehen

Folge 4: Klopfzeichen unter Trümmern

ab 6.9. in der ARD Mediathek; am 20.9. um 22.30 Uhr im NDR Fernsehen

Folge 5: Rettung nach 100 Stunden?

ab 6.9. in der ARD Mediathek; am 20.9. um 23.00 Uhr im NDR Fernsehen

"Wahre Helden - Einsatz fürs THW" wurde produziert von der Firma Kinescope Film, gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH.

