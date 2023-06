NDR Norddeutscher Rundfunk

Schreibwettbewerb "Vertell doch mal": letzte Chance auf Karten für Gala in Hamburg

Hamburg (ots)

Preisverleihung: Sonntag, 25. Juni, 11.00 Uhr, Ohnsorg-Theater

"Tohuus" ist in diesem Jahr das Thema des niederdeutschen Geschichtenwettbewerbs "Vertell doch mal" von NDR, Radio Bremen und Ohnsorg-Theater. Mehr als 1300 Erzählungen wurden eingereicht. Welche als die sechs besten ausgesucht wurden, verraten NDR Moderator Yared Dibaba und NDR "Schnackschnuut" Ilka Brüggemann am Sonntag, 25. Juni, ab 11.00 Uhr bei der großen Abschlussgala von "Vertell doch mal" im Hamburger Ohnsorg-Theater. Noch gibt es wenige Restkarten - an der Kasse des Ohnsorg-Theaters und unter www.ohnsorg.de. Sie sind ab 16,40 Euro zu haben.

Bei der Matinee lesen bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler des Ohnsorg-Ensembles die Siegergeschichten vor, die eine Fach-Jury ausgewählt hat. Zudem wird der Bremer Musiker Lars Köster alias Knipp Gumbo zeigen, dass Plattdeutsch auch in Punkrock und Rock 'n' Roll wunderbar anzuhören ist.

"Vertell doch mal" ist der größte niederdeutsche Geschichtenwettbewerb und erlebt in diesem Jahr seine 35. Auflage. Er wird vom Norddeutschen Rundfunk, von Radio Bremen sowie dem Ohnsorg-Theater ausgerichtet. Inzwischen sind insgesamt mehr als 46.000 Geschichten für "Vertell doch mal" geschrieben worden. Die 26 besten Geschichten jedes Jahres erscheinen jeweils als Buch bei der Husum Druck- und Verlagsgesellschaft.

Über den Stand der Vorbereitungen von "Vertell doch mal" und andere niederdeutsche Themen und Aktionen des NDR informiert der plattdeutsche Newsletter "De NDR Platt-Post". Die Anmeldung ist über die Website ndr.de/kultur/norddeutsche_sprache möglich.

