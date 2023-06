NDR Norddeutscher Rundfunk

Laura Karasek moderiert neue Ausgabe von "Game of Norddeutschland" im NDR Fernsehen

"Game of Norddeutschland": Das ist ein Länder-Wettkampf des NDR, bei dem Kandidatinnen und Kandidaten aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen im Rahmen einer Schnitzeljagd durch den Norden gegeneinander antreten. Die kommende Ausgabe der spannenden Spielshow wird Laura Karasek präsentieren - zu sehen am Sonnabend, 9. September, um 20.15 Uhr im NDR Fernsehen und anschließend in der ARD Mediathek.

Laura Karasek: "Ich freue mich total auf 'Game of Norddeutschland'. Unglaublich spektakuläre Spiele und wild entschlossene Kandidaten. Und was mich besonders reizt: Man weiß nie, was als Nächstes passiert".

Jedes Team besteht bei "Game of Norddeutschland" aus zwei Menschen, die in einer engen Verbindung zueinander stehen - Paare, Freunde, Kolleg*innen. Die Aufgaben können sportliche Herausforderungen sein, aber auch Denksport- oder Quizaufgaben. Mal laufen die Kandidat*innen bei den Action- und Wissensspielen am Drahtseil hängend Häuserwände hinab, mal rauschen sie beim River-Tubing durch reißende Bergbäche oder sie fahren für eine Aufgabe unter Tage in ein echtes Bergwerk. Das Siegerteam gewinnt 10.000 Euro. Gespielt wird zum Start der beiden neuen Folgen im Harz und in Bremen.

Nach dem erfolgreichen Start von Laura Karasek als Moderatorin der Traditionssendung "Die NDR Quizshow" baut der NDR mit dem neuen Spielshow-Format die Zusammenarbeit mit ihr aus.

