Annette Leiterer wird Sprecherin des NDR

Hamburg (ots) - Der NDR ist mit sechs (Ko)-Produktionen für einen Grimme-Preis nominiert. Für das Drama "Am Ende der Worte" könnten in der Kategorie Fiktion Lena Fakler (Buch), Nina Vukovic (Regie) und Linus Günther (Produzent) ausgezeichnet werden. In der Kategorie Information und Kultur sind drei Projekte mit NDR Beteiligung nominiert: die NDR Dokumentarfilme "Alles ist Eins. Außer der 0." von Klaus Maeck und Tanja ...

mehr