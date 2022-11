NDR Norddeutscher Rundfunk

"Das Bürgerparlament" im NDR Fernsehen mit Ingo Zamperoni - Diskussionen auf Augenhöhe

Sendetermine: Dienstag, 8. November, 22.00 Uhr, und 15. November, 21.00 Uhr

Hamburg (ots)

Bürgerinnen und Bürger diskutieren miteinander, ohne Expertinnen und Experten, mit Argumenten statt mit Polemik, scharf, aber respektvoll. Das ist die Idee des neuen "Bürgerparlaments" im NDR Fernsehen. Das Studio in Hamburg ist dem britischen Unterhaus nachempfunden. Beteiligt an der Diskussion sind rund 20 Menschen quer durch die gesellschaftlichen Schichten, die sich vorab online um die Teilnahme beworben haben. Dazu kommt das Studiopublikum, das immer wieder ebenfalls seine Meinung sagen kann. Beim "Bürgerparlament" zeigt sich, dass verschiedene Meinungen keine Ausnahme sind - sondern in einer Demokratie der Regelfall. Und dass Debatten von allen geführt werden können.

Vorerst sind im NDR Fernsehen zwei 45-minütige Ausgaben geplant - dienstags am 8. November um 22.00 Uhr und am 15. November um 21.00 Uhr. Die Rolle des "Parlamentspräsidenten" übernimmt tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni.

Das Thema des ersten NDR "Bürgerparlaments" lautet "Verzicht? Nicht mit mir!". Alle fordern dazu auf, den Gürtel enger zu schnallen, aber keiner möchte betroffen sein. Die Solidarität scheint aufgebraucht. Sind Politikerinnen und Politiker in der Lage, die Herausforderungen zu bewältigen? Geht es dabei gerecht zu? Reicht der Zusammenhalt in unserem Land? Die Bürgerinnen und Bürger signalisieren durch Aufstehen, dass sie das Wort wünschen - und haben maximal 60 Sekunden Zeit, ihr Argument passgenau und konzentriert zu platzieren. Dabei soll es kontrovers zugehen - und dennoch freundlich, respektvoll und zugewandt. Unter den Diskutierenden kann durchaus ein Prominenter oder jemand aus der Politik sein. Eine Sonderrolle haben diese aber nicht, auch nicht mehr Redezeit.

In der zweiten Sendung am 15. November ist das Thema "Gendern? Euer Ernst?" im NDR "Bürgerparlament" das Top-Thema. Was macht "Gendern" mit der Sprache? Müssen Bürgerinnen und Bürger "erzogen werden?" Wenn Zeit bleibt, wird Parlamentspräsident Ingo Zamperoni noch weitere Themen aufrufen.

"Das Bürgerparlament" ist Teil des NDR Angebots zum ARD-Dialogtag am 8. November 2022.

Fotos mit Ingo Zamperoni im Studio finden Sie vom 4. November an abends unter ARD-Foto.de.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell