"Wer sind die?"- Neues NDR Doku-Format nimmt Vorurteile in den Blick

Hamburg (ots)

Viele Menschen werden aufgrund ihrer Bildung, Herkunft, sogar aufgrund von Erkrankungen oder Hobbies in Schubladen gesteckt. Ein Weg heraus ist oft schwer. Solch einer Ausgrenzung will der Norddeutsche Rundfunk etwas entgegensetzen. Und kommt dabei im dem neuen NDR Doku-Format "Wer sind die?" mit Vielen ins Gespräch, die nicht länger abgestempelt werden wollen. Alle Folgen des Mehrteilers von NDR Niedersachsen sind vom 1. November an in der ARD Mediathek zu finden.

In "Wer sind die?" treffen Reporterinnen und Reporter Menschen, die sich in ihrem Alltag immer wieder Vorurteilen ausgesetzt sehen. Darunter Hauptschülerinnen und -schüler, die wiederholt zu hören bekommen, sie seien faul, asozial, perspektivlos. Wer 9 statt 13 Jahre auf der Schulbank sitzt, findet sich oft in einer Ecke voller Vorurteile. Wie zum Beispiel auch Menschen mit Depressionen, deren Erkrankung häufig als schlechte Phase im Leben abgetan wird. Wenn selbst enge Freunde sagen: "Stell dich nicht so an, lach doch mal!". Und selbst die Leidenschaft zum Auto kann zu Vorurteilen führen. Laut, prollig, gefährlich - immer wieder werden Tunerinnen und Tuner so gesehen. Abgestempelt als Poser, die um jeden Preis auffallen wollen.

In der ersten Staffel von "Wer sind die?" sprechen NDR Reporter und Reporterinnen mit Hauptschülern, Menschen mit Depressionen und Autotunern. Es sind eindrückliche Begegnungen, die vor allem eines zeigen: Die Menschen wollen ernst genommen werden, wünschen sich Verständnis, Toleranz und Anerkennung. Das Format, das Diskurse ermöglichen und Vorurteile aufbrechen möchte, wurde für die digitalen Angebote des NDR entwickelt. Eng begleitet wird es auf dem Instagram Channel NDR Niedersachsen.

Die Recherchen sind außerdem zu finden in der NDR Niedersachsen App, bei ndr.de/niedersachsen, im Hörfunk auf NDR 1 Niedersachsen und im NDR Regionalmagazin "Hallo Niedersachsen".

Alle Folgen stehen vom 1. November an in der ARD Mediathek. Zudem sind sie im NDR Fernsehen zu sehen:

"Wer Sind Die Hauptschüler?" am 17. November um 0.30 Uhr;

"Wer Sind Die Autotuner?" am 24. November um 0.45 Uhr;

"Wer Sind Die Depressiven?" am 1. Dezember um 0.15 Uhr.

