NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Podcast "Verbrechen auf der Spur": Jetzt gibt es die "Die Pfefferkörner" auf die Ohren!

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Pünktlich zum Beginn der Herbstferien gibt es den Podcast zur Kinderkrimi Reihe "Die Pfefferkörner". Die ersten beiden Folgen von "Der Pfefferkörner-Podcast. Verbrechen auf der Spur" erscheinen am Freitag, 7. Oktober in der ARD Audiothek. Von da an gibt es bis zum 2. Dezember jeden Freitag eine neue Folge der zehnteiligen Podcast-Staffel.

In "Der Pfefferkörner-Podcast. Verbrechen auf der Spur" begeben sich NDR Moderatorin Jessica Schlage und das ehemalige Pfefferkorn Alice, gespielt von Emilia Flint, auf die Spuren echter Polizeiarbeit. Sie begleiten Einsatzkräfte vor Ort, beantworten Fragen von Kids, checken Fakten und blicken im Studio zurück auf alte Fälle der Pfefferkörner.

In der ersten Folge dreht sich alles um Suchhunde und tierische Spürnasen. Jessica Schlage und Emilia Flint besuchen angehende Sprengstoffspürhunde der Polizei Hamburg bei der Ausbildung und vergleichen ihre Erkenntnisse mit dem Schnüffeltraining von Filmhund Murphy. In der zweiten Podcast-Folge begleiten sie einen Einsatz der Wasserschutzpolizei auf der Elbe - bei dem Emilia sogar selbst ans Steuer darf.

In weiteren Folgen geht es unter anderem um die Arbeit des Spezialeinsatzkommandos (SEK), den Alltag in einer Justizvollzugsanstalt, Kriminaltechnik und die Reiterstaffel der Polizei.

Einblicke in das "Making-Of" des Pfefferkörner-Podcasts gibt es am Sonntag, 9. Oktober ab 8.04 Uhr bei "Mikado am Sonntag. Radio für Kinder" auf NDR Info.

Jessica Schlage moderiert bei N-JOY und auf NDR Info. Dort ist sie auch regelmäßig im Kinderradioprogramm "Mikado" zu hören. Emilia Flint (15) spielte 2017 im Kinofilm "Die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs" erstmals die Rolle der Alice, die sie in weiteren 17 Folgen der 14. Staffel der Kinder- und Jugendserie sowie im 2. Pfefferkörner Kinofilm innehatte. "Die Pfefferkörner" gelten als Hamburgs stärkste Antwort auf Gauner und Verbrecher und sind seit 1999 fester Bestandteil des ARD Familienprogramms. Die jungen Detektive haben ihr Hauptquartier in der Speicherstadt im Hafen. Von dort aus haben sie bereits 235 Fälle aufgeklärt.

Den Pfefferkörner Podcast "Verbrechen auf der Spur" gibt es in der ARD Audiothek, online auf www.pfefferkoerner.de und überall, wo es Podcasts gibt.

Fotos: www.ARD-Foto.de

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell