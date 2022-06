NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Rundfunkrat stimmt Vertragsverlängerung von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zu

Hamburg (ots)

Der NDR Rundfunkrat hat am Freitag, 3. Juni 2022, der Verlängerung der ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zugestimmt. Die neunte Staffel mit 42 Folgen soll vom Frühjahr 2023 an zu sehen sein. Federführer ist der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR), produziert wird die Serie von der Saxonia Media im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für das Erste. Darüber hinaus hat der Rundfunkrat das Telemedienänderungskonzept zu "NDR Online" genehmigt.

Die Sitzung am heutigen Freitag war die letzte in der Amtsperiode des 2017 konstituierten NDR Rundfunkrats. Am Nachmittag erfolgt die Neukonstituierung.

Ute Schwiegershausen, Vorsitzende des NDR Rundfunkrats: "Ich danke den Mitgliedern des Rundfunkrats für die Arbeit in den vergangenen fünf Jahren, die geprägt war von intensiven, kritischen, aber immer fairen und konstruktiven Diskussionen. Wir haben den NDR durch eine Phase finanzieller Herausforderungen und zukunftsweisender crossmedialer Veränderungsprozesse begleitet. Mit den Drei-Stufen-Tests für NDR Online und tagesschau.de haben wir wichtige Weichen gestellt. Den Mitgliedern des künftigen Rundfunkrats wünsche ich einen guten Start im Amt und gutes Gelingen!"

