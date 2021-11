NDR Norddeutscher Rundfunk

Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters macht Klimawandel hörbar - ein Beitrag von Ehrenamtlichen zum weltweiten Projekt "The [Uncertain] Four Seasons"

Hamburg (ots)

Anlässlich der UN-Klimakonferenz am 5. November unterstützen die jungen Nachwuchstalente der Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchester e.V. ehrenamtlich das musikalische Projekt"The [Uncertain] Four Seasons". In einem Musikvideo präsentieren sie eine neu arrangierte Version von Vivaldis "Herbst" aus den "Vier Jahreszeiten", die den durch die globale Klimawandel veränderten Herbst auf den Malediven im Jahr 2050 musikalisch abbilden soll. Die Akademistinnen und Akademisten haben die Patenschaft für die Malediven übernommen, weil sie eine der durch den Klimawandel besonders betroffene Region sein werden und es dort keine Möglichkeit einer musikalischen Umsetzung gibt.

"The [Uncertain] Four Seasons" ist eine algorithmische Neukomposition von Vivaldis "Vier Jahreszeiten". Sie wurde von Komponistinnen und Komponisten, Musikerinnen und Musikern sowie Klima- und Computerwissenschaftler*innen auf der Grundlage geografischer Klimavorhersagen für das Jahr 2050 entwickelt, um das globale Klima ab 2050 hörbar zu machen. Das Projekt ist Teil der "ActNow"-Kampagne der Vereinten Nationen und eine Initiative der Digitalagentur AKQA und der Werbeagentur Jung von Matt, dem Komponisten Hugh Crosthwaite, dem Sydney Symphony Orchestra und dem Monash Climate Change Communications Research Hub. Das Projekt baut auf einem Konzept auf, das von Musikerinnen und Musikern des NDR Elbphilharmonie Orchesters und Alan Gilbert ehrenamtlich im Jahr 2019 erstmals in der Hamburger Elbphilharmonie der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Die Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters e.V. wurde 2012 auf Initiative der Orchestermusikerinnen und -musiker als gemeinnütziger Verein gegründet. Jährlich vergibt der Verein inzwischen 12 Stipendien an Studienabsolventen. Ziel ist es, die Stipendiatinnen und Stipendiaten bestmöglich auf die Berufsanforderungen eines Musikers in der professionellen Orchesterarbeit vorzubereiten. Wichtige Nachwuchsarbeit im norddeutschen Raum leistet auch das von der Akademie gegründete NDR Jugendsinfonieorchester.

Videos online: Ab Freitag, 5. November, unter NDR.de/eo.

Weitere Informationen zum Projekt unter https://the-uncertain-four-seasons.info/

