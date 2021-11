NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Info Podcast "Sneakerjagd". Was passiert mit unseren alten Schuhen?

Podcast: ab Dienstag, 2. November, in der ARD Audiothek und auf ndr.de/sneakerjagd

Hamburg (ots)

Kein Kleidungsstück hat zuletzt so einen Hype erlebt wie Sneaker. Allein in Deutschland werden in diesem Jahr mehr als 45 Millionen Paar gekauft, so die Prognosen der Branche. Und Millionen alter Schuhe werden wieder weggeworfen. Viele Hersteller versprechen, dass sie die Sneaker recyclen oder sie versprechen eine nachhaltige Verwertung. Aber stimmt das auch?

Was passiert mit unseren Schuhen, nachdem wir sie entsorgt haben? Am Dienstag 2. November, startet der NDR Info Podcast "Sneakerjagd". Über sieben Wochen berichtet er über eine GPS-Recherche zu einem der größten Müllprobleme unserer Zeit. Der Podcast "Sneakerjagd" ist Teil des gleichnamigen Rechercheprojekts von NDR, ZEIT und dem Recherche-Startup FLIP.

Aussortierte Schuhe von elf prominenten Turnschuhträgern - darunter Jan Delay, Carolin Kebekus und Kevin Kühnert - wurden mit GPS-Trackern versehen und auf verschiedenen Wegen entsorgt. Halten die Unternehmen ihre Versprechen? Wird aus den Schuhen etwas Neues, landen sie im Müll oder ganz woanders auf der Welt? Vielleicht sogar in Afrika oder Asien?

In jeder Podcast-Folge gibt es ein Update über die Reise der Sneaker. Podcast-Host Melanie Böff sowie die beiden Autoren Christian Salewski und Felix Rohrbeck lassen die Hörer*innen an den teilweise schwierigen und aufwendigen Recherchen teilhaben und nehmen sie mit an die Orte, an denen die Sneaker landen.

Der NDR Info Podcast erzählt die "Sneakerjagd" in sieben Folgen ab 2. November immer dienstags. Das Rechercheformat STRG_F, das der NDR für funk produziert, wird auf seinem YouTube-Kanal berichten. Den Podcast gibt es auf ndr.de/sneakerjagd und in der ARD Audiothek. Weitere Infos zum Projekt und eine interaktive Karte mit den Reiserouten der Schuhe gibt es auf www.sneakerjagd.de

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell