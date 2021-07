NDR Norddeutscher Rundfunk

"Wir können es kaum erwarten, die musikalischen Momente wieder zu teilen" - Chefdirigent Andrew Manze und die NDR Radiophilharmonie stellen Programm der Saison 2021/2022 vor

Hamburg (ots)

"Wir haben in den vergangenen Monaten oft im Großen Sendesaal vor Mikrofonen und Kameras für unser Publikum, für Sie zu Hause, gespielt. Doch nichts ersetzt den direkten Kontakt mit Ihnen im Konzertsaal! Musik ist Emotion und Leidenschaft. Und das gemeinsame Konzerterlebnis ist auch ein wesentlicher Teil unseres Seins als Musikerin und Musiker - und als Mensch. Der neuen Spielzeit sehen die NDR Radiophilharmonie und ich nun mit Zuversicht und größter Freude entgegen. Wir können es kaum erwarten, die vielen besonderen musikalischen Momente wieder mit Ihnen zu teilen und zusammen live zu erleben!" Andrew Manze, Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie

Zur Saisoneröffnung: "Hannover Proms" mit Daniel Hope

Stargeiger Daniel Hope ist zum Saisonauftakt beim "First Evening" im Kuppelsaal zu Gast. Die Spielzeit 2021/22 der NDR Radiophilharmonie wird mit dem 1. Sinfoniekonzert A eröffnet, das Motto lautet wie schon im vergangenen Jahr: "Hannover Proms". Die Kombination garantiert einen musikalischen Abend mit feinem britischen Humor.

Eröffnung der chor.com mit Mahlers "Auferstehungssinfonie"

Die chor.com ist das größte europaweite Treffen der internationalen Vokalmusikszene. 2021 findet dieses Festival vom 23. bis 26. September in Hannover statt. Eröffnet wird die chor.com im Rahmen der Sinfoniekonzerte C mit einer der bedeutendsten chorsinfonischen Kompositionen überhaupt: Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 2, die "Auferstehungssinfonie". Sofern es die Corona-Situation zulässt, werden für die Aufführung dieses monumentalen Werkes neben der NDR Radiophilharmonie und Chefdirigent Andrew Manze auch erstklassige Solistinnen und bis zu 250 Chorsängerinnen und -sänger auf der Bühne des Kuppelsaals zusammenkommen.

Brahms-Festival mit musikalischer Prominenz: Midori, Tetzlaffs, Kozhukin und Helmchen

Nach einem erfolgreichen Beethoven-Festival 2019 feiert die NDR Radiophilharmonie im Februar 2022 ein Festival aus Anlass des 125. Todestages von Johannes Brahms. Es wird insgesamt fünf Konzerte unter der Leitung von Andrew Manze geben. Am ersten Abend steht das "Deutsche Requiem" auf dem Programm mit Susanne Bernhard und Benjamin Appl in den Solopartien. Es folgen alle Sinfonien sowie die Solokonzerte mit international gefeierten Künstlerinnen und Künstlern: Midori, Christian und Tanja Tetzlaff, Denis Kozhukin und Martin Helmchen. Vor den Konzerten laden sie zur Carte blanche mit exquisiter Kammermusik. Wer wann was spielt, bleibt ein Geheimnis.

Herausragende Musikerpersönlichkeiten und Rising Stars

Die NDR Radiophilharmonie freut sich auf die Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Solist*innen und Gastdirigent*innen. Dazu gehört beispielsweise Jörg Widmann, der in einem Konzert zugleich als Dirigent, Klarinettist und Komponist zu erleben ist. Auch Marc Albrecht und Cornelius Meister - zwei herausragende Musikerpersönlichkeiten mit hannoverschen Wurzeln - gastieren am Dirigentenpult. Und das wird in dieser Saison auch gleich mehrmals zum Dirigentinnenpult, wenn dort Ruth Reinhardt, Erina Yashima und Nathalie Stutzmann agieren. Sehr gespannt sein darf man auch auf die Debüts der Rising Stars der internationalen Musikszene: auf die Saxofonistin Jess Gillam oder den Geiger Emmanuel Tjeknavarian.

"Tatort" in der Reihe Freistil und endlich wieder Phil & Chill

Der Tatort "Tödliche Flut" hatte im Januar 2021 seine Fernsehpremiere: 11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein - Zuschauer-Rekord für das norddeutsche "Tatort"-Team Falke und Grosz (alias Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz). Und selten rief die Filmmusik, die eigens von der NDR Radiophilharmonie eingespielt wurde, so viele Reaktionen hervor. Im ersten Freistil-Konzert wird "Tödliche Flut" nun auf großer Leinwand im Sendesaal des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen gezeigt. Die NDR Radiophilharmonie spielt dazu "Live to Projection" den originalen Soundtrack und sorgt damit für eine Extra-Portion Spannung und Nervenkitzel. Im Februar heißt es dann endlich wieder Phil & Chill mit einer musikalischen Party voller Kontraste. Und die reichen diesmal von Rachmaninow bis zur Indie-Pop-Band JEREMIAS.

Discover Music! mit Harry Potter und Aschenbrödel

Für Kinder und Jugendliche hält Discover Music! jede Menge spannende Angebote bereit. Bei den Orchester-Detektiven trifft Malte Arkona auf die Musik von Harry Potter. Zur Weihnachtszeit steht ein musikalisches Filmerlebnis für die ganze Familie auf dem Programm: der Märchenklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auf Leinwand im Großen Sendesaal in Hannover. Dazu spielt die NDR Radiophilharmonie live die Filmmusik.

Die NDR Radiophilharmonie unterwegs

Die NDR Radiophilharmonie freut sich auf Konzerte im NDR Sendegebiet, u. a. bei den großen norddeutschen Festivals wie dem SHMF, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern und den Gezeitenkonzerten in Ostfriesland. Ein besonderer Höhepunkt ist außerdem das Gastspiel des Orchesters beim Festival Anima Mundi in Pisa mit der Aufführung von Beethovens "Missa solemnis".

Die NDR Radiophilharmonie im Netz

Alle Informationen über eventuelle Besetzungs- oder Programmänderungen stehen auf der Website der NDR Radiophilharmonie. Dort gibt es auch alles Wissenswerte über die neue Saison sowie Konzertmitschnitte und Projekte des Orchesters wie zum Beispiel die Videos des neuen Formats "KonzertPlus".

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell