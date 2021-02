NDR Norddeutscher Rundfunk

Live aus der Elbphilharmonie: Daniil Trifonov debütiert beim NDR Elbphilharmonie Orchester

Hamburg (ots)

Er hat sich innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der internationalen Pianistenzunft gespielt: Daniil Trifonov, Jahrgang 1991, stellt so manches in den Schatten, was man jahrzehntelang für große Klavierkunst hielt. Sein lang erwartetes Debüt beim NDR Elbphilharmonie Orchester gibt der Gewinner der wichtigsten internationalen Klavierwettbewerbe nun mit gleich zwei Werken: mit dem 1912 uraufgeführten Klavierkonzert Nr. 1 des 21-jährigen Sergej Prokofjew sowie dem 1979 entstandenen Klavierkonzert von Alfred Schnittke.

Unter der Leitung von Chefdirigent Alan Gilbert wird schließlich noch ein zweites Werk des jungen Prokofjew zu hören sein: die berühmte "Symphonie classique" - den Worten des Komponisten zufolge eine Sinfonie nach Haydns Vorbild. Sie wurde 1916/1917 komponiert und im Revolutionsjahr 1918 beendet.

Im Radio: Freitag, 5. Februar, 20.00 Uhr, NDR Kultur

Im Livestream: Freitag, 5. Februar, 20.00 Uhr, NDR.de, in der NDRE EO App und dem YouTube-Kanal des NDR EO

Programm des Konzerts

SERGEJ PROKOFJEW: Klavierkonzert Nr. 1 Des-Dur op. 10 und Sinfonie Nr. 1 D-Dur op. 25 "Symphonie classique"

ALFRED SCHNITTKE: Konzert für Klavier und Streichorchester

Alan Gilbert Dirigent Daniil Trifonov Klavier NDR Elbphilharmonie Orchester

