Erich-Klabunde-Preis 2021 an NDR Autoren Christian von Brockhausen und Timo Großpietsch für "Kontaktsperre"

Hamburg

Die NDR Dokumentarfilmer Timo Großpietsch und Christian von Brockhausen bekommen für ihren Film "Kontaktsperre" den Erich-Klabunde-Preis 2021. Die mit 2500 Euro dotierte Auszeichnung vergibt der Deutsche Journalisten-Verband - Landesverband Hamburg. Timo Großpietsch wird zum zweiten Mal mit dem Preis geehrt: 2010 erhielt er ihn bereits für den NDR Beitrag "Der Schulleiter".

Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen: "Zeigen, was ist, gehört zum journalistischen Anspruch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der Preis belegt, dass Timo Großpietsch und Christian von Brockhausen das Dokumentieren der Realität in der herausfordernden Situation der Corona-Pandemie auf vorbildliche Art und Weise gelungen ist. Herzlichen Glückwunsch!"

Für ihren Film haben Christian von Brockhausen und Timo Großpietsch die ersten Wochen des Corona-Lockdowns im Frühling 2020 in Hamburg mit ihrer Kamera dokumentiert - unter strengen Sicherheitsvorkehrungen porträtierten sie eine Stadt im Ausnahmezustand, Menschen in ihren Wohnzimmern. Dem 30-minütigen NDR Beitrag gelinge "in Momentaufnahmen aus den Privat- und Arbeitsräumen vielfältiger Protagonisten quer durch die Gesellschaft so ein sehr intimes Protokoll der ersten Shutdown-Wochen", so die Jury - "ein historisch bedeutsames Werk". Dieses sei "wohl der einzige der zahlreichen Corona-Beiträge, der über die Tagesaktualität hinaus als Zeitzeugnis Bedeutung behalten wird", ergänzte Marina Friedt, Vorsitzende der Jury und des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV) Hamburg. Der Film, bei dem Christoph Mestmacher die Redaktion hatte, lief zuerst im NDR Fernsehen und ist weiterhin online zu sehen unter https://www.ndr.de/fernsehen/Kontaktsperre-Hamburg-im-Ausnahmezustand,doku1636.html.

