"Tietjen campt": Dreiteiler mit Bettina Tietjen und Gästen in der ARD Mediathek und im NDR Fernsehen

Bettina Tietjen gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Moderatorinnen im NDR Fernsehen. Mindestens ebenso lange verbringt sie ihre Urlaube auf eine ganz bestimmte Art: Bettina Tietjen ist leidenschaftliche Camperin. Mehrmals im Jahr steuern sie und ihr Mann im Wohnmobil, ein selbst umgebauter Lieferwagen, Campingplätze in Deutschland oder dem Ausland an. Nun will sie alle mit ihrem Campingfieber anstecken, vor allem aber die prominenten Gäste, die sie mit auf Tour nimmt. Den Dreiteiler "Tietjen campt" zeigt das NDR Fernsehen freitags am 25. September sowie 2. und 9. Oktober jeweils um 21.15 Uhr. Vorher sind die Folgen schon in der ARD Mediathek zu sehen. Los geht es dort am Montag, 21. September.

In der ersten Folge campt Bettina Tietjen mit dem Schauspieler Matthias Matschke am Schweriner See, in der zweiten geht es mit Schauspielerin ChrisTine Urspruch an die Elbe. Fehmarn ist das dritte Ziel - auf einen dortigen Campingplatz fährt Bettina Tietjen mit Jürgen von der Lippe.

Gemeinsam verbringen sie und ihr Gast einen Tag und eine Nacht - mit allem, was dazu gehört: das Sich-Einrichten, gemeinsame Aktivitäten, Kochen, Abspülen, der Abend am Lagerfeuer und schließlich das Frühstück am nächsten Morgen. Eine wunderbare Chance für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die prominenten Gäste sowohl im Talk als auch in Aktion mit der passionierten Camperin Bettina Tietjen von einer ganz anderen Seite kennen zu lernen. Und ganz nebenbei tauchen sie ein in das wunderbare Biotop der Camper-Szene mit vielen "echten Typen".

Reihenauftakt am Montag, 21. September in der ARD Mediathek und am

Freitag, 25. September, 21.15 Uhr, im NDR Fernsehen

