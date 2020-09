NDR Norddeutscher Rundfunk

"She Likes Tech": NDR Info und N-JOY starten gemeinsamen Tech-Podcast

Im neuen Podcast "She Likes Tech" von NDR Info und N-JOY sprechen die beiden Tech-Journalistinnen Eva Köhler und Svea Eckert vom 15. September an immer dienstags mit Expertinnen über IT-Themen. Dazu gehören unter anderem die Social-Media-Beraterin und Gründerin Ann-Katrin Schmitz, die Telekom-Managerin und Expertin für künstliche Intelligenz Kenza Ait Abbou Lyadini und "Global Women in Tech"-Geschäftsführerin Tijen Onaran.

Die Themen sind vielfältig und reichen von Elon Musks Plänen, Musik per Bluetooth direkt in die Köpfe der Nutzerinnen und Nutzer zu streamen über die Rolle von Bots in sozialen Medien bis hin zur Frage, ob Gesichtserkennungssoftware rassistisch sein kann. Die Interviewpartnerinnen geben in "She Likes Tech" auch persönliche Einblicke, wie sie in der Tech-Welt Karriere gemacht haben und berichten, wie sie mit Vorurteilen umgehen und sich erfolgreich in einer Männerdomäne durchsetzen.

"Wir wollen zeigen, dass Frauen Technologie beherrschen", sagt Eva Köhler, crossmediale Reporterin und Tech-Journalistin beim NDR, über das neue Format. Im Podcast hat sie nun die Gelegenheit, ausführlicher mit Entwicklerinnen sprechen. "She Likes Tech" soll Frauen und Männer begeistern, die sich für neue Technologien interessieren. "Dafür tauchen wir tief in die IT-Welt ein. Manchmal nerdig, manchmal emotional spüren wir Geschichten und technischen Phänomen nach, die uns im Alltag begegnen", erklärt Svea Eckert, die als TV-Journalistin seit mehr als zehn Jahren für den NDR und die ARD über Themen aus der Welt der Technologie berichtet.

Zu den Autorinnen:

Svea Eckert berichtet seit mehr als zehn Jahren als freie Journalistin für den NDR und die ARD. Sie recherchiert hauptsächlich zu IT-Themen für die Tagesschau und die Tagesthemen und veröffentlicht regelmäßig investigative Recherchen in der ARD - z. B. Dokumentationen zu Wikileaks oder Facebook. Für ihre Recherchen wurde sie ausgezeichnet mit dem Helmut-Schmidt Journalistenpreis und dem Preis für "Surveillance Studies". Sie tritt auf nationalen und internationalen Tech-Konferenzen als Speakerin auf.

Eva Köhler ist crossmediale Reporterin und Tech-Journalistin beim NDR. Sie berichtet, schreibt und recherchiert seit fünf Jahren für N-JOY, dem jungen Radioprogramm des NDR, täglich über die Tech-Welt mit dem Ziel: Menschen das Wissen über Technologie zu vermitteln, das sie für ihren Alltag brauchen. Ob unzuverlässige Google Trend-Daten oder gekauften Likes - auch sie setzt investigative Tech-Recherchen für den NDR um. Bevor sie zum NDR wechselte hat sie an der Axel-Springer-Akademie ihr Volontariat absolviert und hier viel Zeit in der Redaktion der Computer Bild verbracht.

Entwickelt wurde der Podcast "She Likes Tech" gemeinsam mit THINK RADIO, dem Audio-Lab des NDR.

Podcast: Ab 15. September immer dienstags unter NDR.de/shelikestech, in der ARD-Audiothek und dort wo es Podcasts gibt.

