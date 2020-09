NDR Norddeutscher Rundfunk

Am 3. Oktober 1990 - nur ein knappes Jahr nach dem Fall der Mauer - tritt die frühere DDR der Bundesrepublik bei. Die Teilung Deutschlands ist damit nach viereinhalb Jahrzehnten beendet. Mit dem trimedialen Schwerpunkt "30 Jahre Deutsche Einheit" spürt der NDR in unterschiedlichen Radio-, Fernseh- und Online-Formaten der Wiedervereinigung und deren Folgen nach.

Den Auftakt macht am Montag, 14. September, das NDR Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern mit dem multimedialen Projekt Neuland MV von NDR 1 Radio MV unddem "Nordmagazin", das auch Online und auf Instagram ausgespielt wird. Was war 1990 Neuland? Was ging verloren? Was ist neu entstanden? Mit diesen drei Leitfragen besuchten NDR Reporterinnen und Reporter Autohändler, Hoteliers, Buchhändler, Landwirte, Schönheitsköniginnen, Berufspendler, Rückkehrer und "Neubürger" in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Entstanden sind Geschichten von Menschen, die Neuland betreten haben.

Zu sehen sind die sehr persönlichen und noch nie erzählten Geschichten als Serie im "Nordmagazin", zu hören bei NDR 1 Radio MV und zu erleben als Instagramstories unter NDR Mecklenburg-Vorpommern.In der Online-Dokumentation auf NDR.de/mv sind zusätzlich Wirtschaftsdaten des ARD-Projektes "Wir Ostdeutsche" aufbereitet, die zeigen, wie Mecklenburg-Vorpommern sich in 30 Jahren entwickelt hat.

Das NDR Fernsehen zu "30 Jahre Deutsche Einheit":

Montag, 28. September, 22.00 Uhr: "45 Min: Einheitsland- Oder doch nicht?"

Warum gibt es noch immer ein Ost und West? Ein Wir und Ihr? Woran liegt das, fragt sich NDR Filmemacherin Birgit Wärnke. Sie geht auf eine persönliche Spurensuche und trifft unter anderem Menschen, die sich die DDR zurückwünschen, "weil es früher besser war". Damals hatten sie einen sicheren Arbeitsplatz, waren Teil einer Gemeinschaft und sozial abgesichert. Die Dokumentation über den Zustand der Bundesrepublik Deutschland arbeitet mit Rückblicken in die Geschichte. Dabei werden die großen Themen der Zeit mit seltenen, zum Teil auch privaten Archivbildern erzählt.

Mittwoch, 30. September, 21.00 Uhr: "Unsere Geschichte: Gute Freunde seit 30 Jahren"

Pitt Venherm und Olaf Schulz haben sich vor 30 Jahren kurz nach dem Fall der Mauer in Klein Vielen bei Neustrelitz kennen gelernt. Zwischen dem Kameramann der Deutschen Welle und dem Mitarbeiter einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) entwickelte sich eine Freundschaft, die bis heute Bestand hat. Was aus den Träumen, Hoffnungen und Wünschen der Menschen in Mecklenburg geworden ist, erzählt dieser Film anhand der Freundschaft der beiden Männer.

"Die Nacht der Deutschen Einheit": Themenschwerpunkt im NDR Fernsehen in der Nacht von Freitag, 2. Oktober, auf Sonnabend, 3. Oktober:

"Unsere Geschichte - Als die Show nicht weiterging - wie Oststars die Wende überlebten"

"Unsere Geschichte: Wem gehört der Osten? Die Deals der Einheit"

"Unsere Geschichte: Der Feind in meinem Haus - Honnecker in Lobetal"

"Unsere Geschichte: Als wir die Zukunft waren - 7 Geschichten aus einem verschwundenen Land"

"Unsere Geschichte - Als die Wessis nach M-V kamen"

Sonnabend, 3. Oktober, 13.15 Uhr: "Unsere Geschichte - Zurück in die Platte"

Eine Neubauwohnung zu ergattern war im Rostock der späten 1960er-Jahre wie ein Gewinn im Lotto. Rostock war DDR-Boomtown mit Werften, Hafen, Motorenwerk und Universität. Das Plattenbau-Viertel Lütten Klein wurde zu einem Modellfall in der DDR - die erste zusammenhängende Neubaustadt. Reporter Steffen Schneider, der dort aufwuchs, richtet sich in einer leerstehenden Wohnung ein, um das Plattenbau-Gefühl noch mal am eigenen Leibe nachzuerleben.

Sonnabend, 3. Oktober, 21.45 Uhr: "Anderst schön"

Roger (Charly Hübner) hat seine eigene, übersichtliche Welt. Er liebt seine Wohnung, hat ein Herz für Tiere und jeden Tag eine neue Aufgabe: Roger arbeitet als Hausmeister in einer Schweriner Platte kurz vor dem Abriss. Er ist ein Träumer, aber er hat einen wachen Blick und einen großen Wunsch: Er möchte sich verlieben. Als eines Tages die Berlinerin Ellen mit ihrer Tochter Jill in das Haus einziehen, hat er seine Traumfrau gefunden.

Die Radioprogramme des NDR zum Themenschwerpunkt "30 Jahre Deutsche Einheit"

NDR Kultur

Sonntag, 27. September:

19.00 Uhr: "Gedanken zur Zeit: Good Bye, Mauer!"

Die DDR und der Westen: Wie die Wende ins Kino kam

Freitag, 2. Oktober:

13.00 Uhr und 19.00 Uhr: "NDR Kultur à la carte"

Zu Gast ist der Schriftsteller Jakob Hein.

15.20 Uhr: "Freitagsforum: Muslim*innen in Deutschland - 30 Jahre nach der Einheit"

18.00 Uhr: "Journal", Das Kulturmagazin widmet sich in dieser Ausgabe ganz dem 30. Jahrestag der deutschen Einheit - mit Gesprächen, Beiträgen und Analysen.

Sonnabend, 3. Oktober:

11.00 Uhr: "Das Konzert -Usedomer Musikfestival 2019", Festliches Europakonzert zum Tag der Deutschen Einheit. 25 Miniaturen aus 27 Ländern der Europäischen Union, Wojciech Waleczek, Klavier, Aufzeichnung vom 3. Oktober 2019 in der Evangelischen Kirche im Seebad Heringsdorf.

18.00 Uhr: "BücherLeben" mit einem Schwerpunkt zur deutsch-deutschen Literatur

NDR Info

NDR Info wird im Vorfeld des Jahrestages vom 26. September bis zum 3. Oktober eine Serie im Frühprogramm haben, die u. a. historische Rückblicke und aktuelle Reportagen bietet.

Sonnabend, 3. Oktober, 12.00 Uhr: Live-Übertragung des zentralen Festakts zum Tag der Deutschen Einheit aus Potsdam.

Online hat NDR.de ein umfangreiches Dossier zu "30 Jahre Deutsche Einheit" erstellt - unter anderem mit zahlreichen historischen Hintergründen zur Wende und dem Weg zur Einheit im Norden.

Weitere Informationen unter www.NDR.de/einheit

