NDR Norddeutscher Rundfunk

"Sommerradio": NDR 2 sendet gemeinsames Programm mit SWR 3 und Bayern 3

Hamburg (ots)

Campingplatz statt Kreuzfahrtschiff, Boltenhagen statt Ballermann: Im Corona-Jahr 2020 machen so viele Menschen wie lange nicht Sommerurlaub in Deutschland. NDR 2 bringt das Feriengefühl zwischen Küsten, Bodensee und Alpen ins Radio - gemeinsam mit den ARD Popwellen aus Süddeutschland, SWR 3 und Bayern 3.

Los geht es am Freitag, 14. August, mit der Sendung "Das Sommerradio von SWR 3 und NDR 2". Zwei Stunden lang bringt NDR 2 den Hörerinnen und Hörern von SWR 3 den Norden nahe - mit Live-Schalten aus der Lübecker Bucht und touristischen Geheimtipps zwischen Flensburg und Hannoversch Münden. Umgekehrt lernt der Norden das "SWR 3 Land" kennen, also die beliebtesten Reiseziele in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Am Montag, 17. August, sendet NDR 2 "Die Nord-Süd-Show: Das Sommerradio von NDR 2 und Bayern 3." Die NDR 2 Reporterinnen und Reporter berichten live von der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern, zudem gibt es Insider-Reise-Tipps aus Bayern. Ebenfalls ein Thema: Inwieweit hat die Corona-Lage die Urlaubsstimmung beeinflusst?

Selbstverständlich kommen in beiden Sendungen auch Hörerinnen und Hörer mit ihren Feriengeschichten zu Wort. Dazu gibt es echten norddeutschen Humor mit der NDR 2 Comedy "Wir sind die Freeses" und die besten Songs für den Norden und den Süden. Die Idee zu der Aktion hatte SWR 3.

Die Sendungen im Überblick:

"Das Sommerradio von SWR 3 und NDR 2"

Freitag, 14. August, von 16.00 bis 18.00 Uhr

Moderation: Henrik Hanses (NDR 2) und Volker Janitz (SWR 3)

"Die Nord-Süd-Show: Das Sommerradio von NDR 2 und Bayern 3"

Montag, 17. August, von 16.00 bis 18.00 Uhr

Moderation: Jessica Müller/Sascha Sommer (NDR 2) und Jacqueline Belle/Jerry Gstöttner (Bayern 3)

Sendungen: Freitag, 14. August, und Montag 17. August, jeweils ab 16.00 Uhr, NDR 2

