Elke Wiswedel und Jens Mahrhold sind das neue NDR 2 Morgenteam - Ilka Petersen wechselt zu "Mein Nachmittag" ins NDR Fernsehen

Start bei NDR 2: Montag, 6. Januar, 5.00 Uhr

Mit neuer Besetzung startet NDR 2 ins neue Jahr: Elke Wiswedel und Jens Mahrhold bringen die Hörerinnen und Hörer ab Montag, 6. Januar, von 5.00 bis 10.00 Uhr in den Tag. Bisher haben beide den "NDR 2 Nachmittag" präsentiert.

"Der NDR 2 Morgen mit Elke und Jens" bringt die wichtigen Infos für den Tag, die Kult-Comedy "Wir sind die Freeses" und alle Themen, über die der Norden spricht. "Ans frühe Aufstehen denke ich erst, wenn der Wecker am 6. Januar morgens zum ersten Mal klingelt", sagt Elke Wiswedel. "Vor allem freue ich mich auf diese ganz besondere Stimmung am Morgen." Und Jens Mahrhold ergänzt: "Es ist eine super Aufgabe, unsere Hörerinnen und Hörer in den Tag begleiten zu dürfen. Und wer früh aufsteht, hat ja auch mehr vom Tag." Sascha Sommer (bisher NDR 2 Vormittag) übernimmt gemeinsam mit Jessica Müller den NDR 2 Nachmittag. Von 14.00 bis 18.00 Uhr begleitet das neue Duo die Hörerinnen und Hörer durch den Tag.

Ilka Petersen, die bisher morgens zu hören war, wechselt nach zwölf erfolgreichen Jahren bei NDR 2 zum NDR Fernsehen und verstärkt im kommenden Jahr das Moderationsteam von "Mein Nachmittag". Ihr bisheriger Moderationspartner Holger Ponik präsentiert künftig im Wechsel mit Hinnerk Baumgarten den "NDR 2 Vormittag" von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr. "Das war eine wirklich gute und erfolgreiche Zeit mit 'Ponik & Petersen - Der NDR 2 Morgen'. Wir wünschen Ilka Petersen einen guten Start beim NDR Fernsehen und freuen uns, dass Holger Ponik in Zukunft den NDR 2 Vormittag gestalten wird", sagt Torsten Engel, Programmchef von NDR 2. "Mit Elke Wiswedel und Jens Mahrhold haben wir ein bestens eingespieltes Team, das die Sendung ab Januar übernehmen wird", so Engel weiter. Sabine Doppler, Leiterin der Abteilung Vorabend-Magazine, begrüßt Ilka Petersen im Team von "Mein Nachmittag": "Wir freuen uns, dass mit Ilka Petersen eine erfahrene Vollblutjournalistin vom Hörfunk zu 'Mein Nachmittag' kommt. Sie passt perfekt zur Neuausrichtung der Sendung hin zu mehr Service und Tagesaktualität."

"Mein Nachmittag" ist das tagesaktuelle Service-Magazin im NDR Fernsehen und wochentäglich live von 16.20 bis 17.10 Uhr zu sehen. Nach einer erfolgreichen Neuausrichtung der Sendung im laufenden Jahr steht nun auch das neue Moderations-Team fest. Ilka Petersen wird ab Januar im Wechsel mit Stephanie Müller-Spirra und Yared Dibaba durch die Sendung führen und tagesaktuelle Gesprächsthemen aus Norddeutschland sowie wissenswerten Service präsentieren. "Mir ist die Entscheidung nicht leichtgefallen. Zumal die Sendung Ponik und Petersen in den mehr als zwölf Jahren so etwas wie mein Zuhause war. Ich danke unseren vielen NDR 2 Hörerinnen und Hörern, die täglich mit uns aufgestanden sind", so Ilka Petersen. "Jetzt freue ich mich aber auf die neue Herausforderung beim NDR Fernsehen und hoffe, dass wir uns ab Ende Januar bei 'Mein Nachmittag' sehen."

