Neues Angebot: Die Tagesschau startet auf TikTok

Hamburg (ots)

Die Tagesschau erweitert ihr Social-Media-Angebot und ist künftig auch auf TikTok vertreten. In der Kurzvideo-App, die einen starken Fokus auf unterhaltende Inhalte legt, bietet die Tagesschau-Redaktion vom 20. November an neben journalistischen Inhalten für eine junge Zielgruppe auch einen humorvollen Blick hinter die Kulissen der erfolgreichsten TV-Nachrichtensendung.

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: "TikTok ist eine der am stärksten wachsenden Social-Media-Plattformen derzeit, vor allem bei jungen Nutzerinnen und Nutzern. Wir haben den Auftrag, als Tagesschau die gesamte Gesellschaft zu erreichen - und sind daher auch auf Drittplattformen vertreten, die für unser Publikum relevant sind. Auf TikTok wollen wir in erster Linie unsere Marke bei jüngeren Zielgruppen noch präsenter und nahbarer machen. Neben TikTok-typischen eher humorigen Kurzvideos werden wir auch das Potential ausloten, das diese Plattform für die Vermittlung von Nachrichten bietet.

Zwar suchen die Nutzerinnen und Nutzer von TikTok dort in erster Linie Spaß und Unterhaltung - doch zunehmend finden auf der Plattform auch Themen aus Politik und Gesellschaft statt. Gemeinsam mit der Community wollen wir herausfinden, wie wir Informationsinhalte am besten für TikTok aufbereiten können. Das ist ein Experiment und echte Innovationsarbeit für uns, denn derzeit gibt es noch kaum journalistische Ansätze auf TikTok."

Produziert werden die TikTok-Videos vom Social-Media-Team der Tagesschau. Neben bekannten TV-Persönlichkeiten wie Jan Hofer, Judith Rakers, Jens Riewa, Linda Zervakis und anderen werden daher auch neue Gesichter in den Videos auftauchen. Das Team orientiert sich bei der Produktion der Videos an den aktuellen Challenges und Trends auf der Plattform. Im Austausch mit der Community sollen auch eigene Themen gesetzt werden, die die Lebenswelt junger Nutzerinnen und Nutzer besonders betreffen.

Andreas Lützkendorf, Leiter Strategie & Innovation bei ARD-aktuell: "Wer in sozialen Netzwerken erfolgreich sein will, muss Inhalte liefern, die zu den Mechanismen der jeweiligen Plattform passen. Vor wenigen Monaten haben wir mit diesem Prinzip bei Instagram als erste Nachrichtenmarke in Deutschland den Meilenstein von einer Million Followern erreicht. Nun versuchen wir, die Tagesschau für TikTok zu interpretieren: Selbstironisch, unterhaltsam - aber auch gewohnt verlässlich."

Zum TikTok-Account der tagesschau: https://tsde.li/tiktok

