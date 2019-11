NDR Norddeutscher Rundfunk

Klimawandel hörbar gemacht: Musikerinnen und Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters präsentieren "For Seasons" live

Am Sonnabend, 16. November, feierte "For Seasons", die "Vier Jahreszeiten"-Adaption der Musikerinnen und Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters, ihre Premiere im Großen Saal der Hamburger Elbphilharmonie. Unter der Leitung von Chefdirigent Alan Gilbert wurden Vivaldis "Vier Jahreszeiten" in einer bisher ungehörten Form aufgeführt. Ein Algorithmus, entwickelt auf der Basis historischer Klimadaten, wurde auf die Partitur angewendet und verändert eines der bekanntesten Werke der klassischen Musik hörbar neu.

Alan Gilbert, Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters: "Wir sind begeistert, was für eine große, positive Resonanz wir zu diesem Projekt erfahren. Unsere Botschaft hat jetzt schon viele Menschen erreicht: Hört hin und gebt dem Thema die Bedeutung, die es längst gebraucht hätte. Wir freuen uns, in Zukunft gemeinsam mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen an der Fortführung unserer 'For Seasons' zu arbeiten."

Ein begleitender Film, der den Entstehungsprozess von der Idee bis zur Umsetzung auf der Konzertbühne beleuchtet, ist am Montag, 18. November, im Laufe des Tages unter forseasonsbydata.com abrufbar. Das Konzert selbst wurde live auf NDR.de/eo und in der NDR EO App gestreamt und steht ab sofort On Demand zur Verfügung.

"For Seasons" ist eine ehrenamtliche Initiative von Musikerinnen und Musikern des NDR Elbphilharmonie Orchesters sowie der Agentur segmenta communications. Hervorzuheben ist Simone Candotto, Solo-Posaunist des NDR Elbphilharmonie Orchesters, der das Arrangement übernommen hat. Den Algorithmus entwickelte Kling Klang Klong. Weitere Partner sind Markenfilm Space und Hamburg Marketing GmbH.

Der Algorithmus basiert auf wissenschaftlichen Daten von Forschungsinstituten, Umweltagenturen und Universitäten und wurde auf die Originalpartitur von Vivaldis "Vier Jahreszeiten" übertragen. Die Entwicklung des Klimas - die steigende globale Temperatur, Häufung von Wetter-Extremen - oder das Artensterben von Vögeln und Insekten nehmen somit Einfluss auf die Partitur. So zerfällt das harmonische Gefüge, Frühling und Sommer mischen sich, instrumentale Vogelstimmen verstummen. Das neue Abbild der "Vier Jahreszeiten", die "For Seasons", ist nicht bequem und fällt aus der ursprünglichen musikalischen Proportion und Balance.

Die Musikerinnen und Musiker und Alan Gilbert nutzen die Kraft der Musik, um mit ihren Mitteln auf die Auswirkungen des sich verändernden Klimas aufmerksam zu machen: Mit diesem Projekt wird die Klimakrise hörbar.

Aus logistischen Gründen standen nur 1000 Tickets für die Premiere der "For Seasons" am 16. November zur Verfügung. Diese wurden über Medienpartner und die Projektseite forseasonsbydata.com sowie über NDR.de/eo verlost.

Weitere Informationen unter forseasonsbydata.com sowie Facebook (For Seasons), Instagram (forseasons_) und Twitter (@ForSeasons_).

Aktuelle Fotos vom Abend stehen unter www.forseasonsbydata.com zur Verfügung.

