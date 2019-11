Jugendmedientag im NDR - Schülerinnen und Schüler besuchen NDR Funkhäuser

NDR Norddeutscher Rundfunk

Hunderte Jugendliche werden am kommenden Montag, 11. November, und Dienstag, 12. November, im NDR zu Gast sein. Im Rahmen des ARD-weit stattfindenden Jugendmedientags lädt der NDR Schüler und Schülerinnen aller Schularten ab Klassenstufe 8 ein.

Die NDR Landesfunkhäuser in Kiel, Schwerin, Hannover und Hamburg und die Regionalstudios in Braunschweig, Lüneburg, Oldenburg sowie das NDR Fernsehen und die NDR Radioprogramme beteiligen sich an der ARD-Aktion, die erstmals deutschlandweit im Rahmen der ARD-Themenwoche "Bildung Zukunft" stattfindet.

NDR Intendant Lutz Marmor: "Wir freuen uns über das große Interesse der Schülerinnen und Schüler am NDR. Aus vorherigen Veranstaltungen wissen wir, wie ernsthaft und engagiert sich Jugendliche mit Medien auseinandersetzen. Gern unterstützen wir sie dabei, indem wir zeigen, wie wir arbeiten."

Der NDR bietet an zwei Tagen Besuche und Begegnungen an - beim Radio, beim Fernsehen und in Online-Redaktionen, in den Schulen und auch an Produktionsorten wie dem Kliemannsland, den Studios der "NDR Talk Show" oder dem "Sportclub". Ziel ist es, den Jugendlichen unmittelbar Einblick zu gewähren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um ihre Medienkompetenz zu stärken. 50 Schulen haben sich mit rund 700 Schülerinnen und Schülern zum ersten ARD-weiten Jugendmedientag beim NDR angemeldet.

In zahlreichen Workshops können sich die Schülerinnen und Schüler ausprobieren. Sie führen Interviews, schneiden O-Töne, formulieren Nachrichten und moderieren. In Diskussionen mit Medienprofis wird es um einzelne Filme gehen, aber auch um die Bedeutung verlässlicher und korrekter Information, um den Einfluss von Social Media, um die Pressefreiheit und die Rolle der Medien für die Gesellschaft.

Unter dem Motto "NDR trifft Schule" gibt es im ganzen Sendegebiet des NDR regelmäßig Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, die die Medienkompetenz stärken. Der NDR geht an Schulen und stellt Medien für den Unterricht zur Verfügung. Darüber hinaus bildet der NDR in neun Berufen aus und bietet Praktikumsplätze für Schülerinnen und Schüler an.

Das NDR Programm zum Jugendmedientag und ist online auf http://NDR.de/schule abrufbar.

