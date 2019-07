NDR Norddeutscher Rundfunk

Doppelspitze: NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 bleiben in Niedersachsen weiterhin vorn

NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 belegen bereits zum 15. Mal in Folge die Plätze 1 und 2 in Niedersachsen. NDR 1 Niedersachsen bleibt damit das meist gehörte Radioprogramm im größten norddeutschen Bundesland. Der Marktanteil beträgt 20,6 Prozent. NDR 2 kommt in Niedersachsen auf 16,0 Prozent. Trotz leichter Rückgänge bleiben beide Programme vor den privat-kommerziellen Anbietern Radio ffn (15,1 Prozent Marktanteil) und Antenne Niedersachsen (11,1 Prozent Marktanteil). Das ergab die jüngste Media-Analyse (alle Werte jeweils von Montag bis Sonntag).

Lutz Marmor, NDR Intendant: "Die Ergebnisse der Media-Analyse Audio bestätigen das große Vertrauen der Hörerinnen und Hörer in den NDR. NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 belegen zum 15. Mal in Folge die beiden Spitzenplätze. Der NDR ist in Niedersachsen fest verankert. Ganz besonders gratuliere ich dem Team von NDR 1 Niedersachsen - seit 26 Jahren die Nummer 1. Danke an unsere Hörerinnen und Hörer."

