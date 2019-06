NDR Norddeutscher Rundfunk

"Ich habe mehr Ängste als Selbstbewusstsein!" - Ina Müller im Gespräch mit Michel Abdollahi

Beim "Käpt'ns Dinner" mit Michel Abdollahi im Hamburger Hafen offenbart die Entertainerin und Sängerin Ina Müller, dass sie viele Jahre unter Panikattacken gelitten habe, auch auf der Bühne. Sie habe damals eine Verhaltenstherapie gemacht und die Attacken irgendwann in den Griff bekommen. "Die Ängste werden, je älter ich werde, immer weniger." Das NDR Fernsehen zeigt die Sendung aus einem ausrangierten U-Boot am Freitag, 21. Juni, um 0.00 Uhr - direkt im Anschluss an die "NDR Talk Show".

Ihre größte Sorge, sagt Ina Müller, sei die Einsamkeit im Alter. "Ich habe ein bisschen Angst davor, wie man stirbt. Ich war jetzt beim Notar und habe versucht, ein Testament zu machen." Das sei ihr nicht leicht gefallen, besonders die Frage nach der Patientenverfügung. Im Zweifelsfall völlig auf lebenserhaltende Maßnahmen zu verzichten, dazu habe sie sich nicht durchringen können: "Ich glaube, Du hängst an Deinem Leben."

Über ihre Beziehung mit dem 16 Jahre jüngeren Musiker Johannes Oerding sagt sie: "Ich finde ihn schon sehr stark, dass er die Option aushält, dass ich jetzt nicht sage, irgendwann ziehen wir zusammen und dann kaufen wir ein Haus. Die Option ist ja nicht da, dass wir irgendwann sagen, dann heiraten wir, kriegen Kinder und es gibt eine Torte zur Hochzeit." Er habe neulich zu ihr gesagt: "Wenn man Dir eins nicht vorwerfen kann, dann dass Du klammerst. Das habe ich als großes Lob empfunden."

Beim "Käpt'ns Dinner" im NDR Fernsehen lädt Michel Abdollahi regelmäßig in der Nacht von Freitag auf Sonnabend Prominente zum Gespräch auf die Brücke eines ehemaligen sowjetischen U-Boots in Hamburg. Maren Kroyman, Ulrich Wickert, Barbara Schöneberger, Gregor Gysi und viele mehr saßen hier schon mit "Käpt'n Abdollahi" und sprachen über Privates und Politisches.

